[스포츠한국 조성진 기자] 국내 대표 시계 전문몰 ‘리치워치(대표 공종욱)’가 자사 웹사이트를 대대적으로 개편하며 새로운 원년을 선언했다.지난 2003년 출발한 리치워치는 ‘국내 최저가’를 비롯해 매장내 가장 많은 해외 브랜드 시계 보유, 최강의 자사 A/S 시스템 등등 여러 마케팅을 통해 빠르게 성장한 대표적인 병행수입 시계 전문몰이다.리치워치는 최근, 전체 배경을 흰 바탕으로 하고 맨 위에 세계의 시계 브랜드들을 나열, 그 밑에 블랙 컬러의 메뉴의 조합 등으로 단정하고 깔끔한 분위기의 웹사이트를 선보였다. 각종 사진 등 내용면에서도 콘텐츠를 강화했고 베스트 후기-온라인 시연실-시계 지식인 등등 여러 카테고리 신설도 흥미롭다.특히 가장 눈에 띄는 4가지는 ▲ 면세점보다 리치워치 ▲ 국내 최초 프리미엄 수입시계 전문 쇼핑몰 (since 2003년) ▲ 스위스 브랜드 시계 10년간 6만3790개 판매 ▲ 국내 최다 프리미엄 시계 보유 등이다.이 가운데 “면세점보다 리치워치(가 싸다)”가 단연 화제다.리치워치 측은 실제로 몇 개의 시계 모델을 면세점에서 구입해 가격을 비교하는 테스트 과정을 사이트에 올리며 리치워치가 면세점보다 저렴한 이유를 증명했다. 가격 비교를 위해 사용된 모델은 해밀턴 H32596131, 프레드릭 콘스탄트 335MC4P5, 구찌 YA139506 Horsebit 등이다. 이를 통해 면세점가 238만4698원이 리치워치에선 143만8000원에 구입 가능하다며 결국 94만6698원이 절약(세이브)된다고 웹사이트에 올렸다.스위스를 비롯한 세계 각국의 시계업계와 거래하며 정품만 취급해온 자사의 공신력에 대한 일환으로 “100% 정품 인증 및 인천세관 통관 과정”도 사진에 담아 소개하고 있다. 인천공항 내부 및 전담배송기사가 픽업-검품표 확인-지게차로 이동하는 모습 등 여러 컷을 확인 할 수 있다.이외에 동종업계에서 주목할만한 자사의 A/S 시스템도 자세히 언급하고 있다.또한, 리치워치에서 구매할 수밖에 없는 8가지 압도적인 이유도 웹사이트에서 시선을 끄는 부분 중 하나다. 8가지 이유는 아래와 같다.▲ 120% 정품 보장제 ▲ 평생 A/S 책임 보장 ▲ 백화점·면세점 대비 20~60% 최대 할인 ▲ 직수입 15주년(의 전통과 신뢰) ▲ 빠른 배송 “오늘 발송” ▲ 법인회사(주식회사) ▲ 국내1위 네이버 지식쇼핑 입점 ▲ 현금영수증, 세금계산서 100% 발행한편, 리치워치는 지난해부터 사이트 개편을 위한 다채로운 노력을 해왔지만 시계 애호가들이 좀더 신뢰할 수 있고 소비자와 보다 많이 다양하게 소통할 수 있는 공간(사이트)을 위해 1년 이상을 수정과 수정을 거듭한 끝에 드디어 이번에 완성된 사이트를 선보이게 된 것이다.