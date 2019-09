[스포츠한국 조성진 기자] ‘시계제작 산업의 오스카상’이라 불리우는 ‘2019 GPHG(Grand Prix d'Horlogerie de Geneva, 제네바 시계 그랑프리)’ 파이널 리스트가 공개됐다.제네바 시계 그랑프리(GPHG) 조직위는 ‘2019 GPHG’에 최종 선정된 시계 브랜드를 자사 웹사이트에 게재했다.가장 앞서가고 혁신적 창의적인 시계를 14개의 분야로 나눠 선정하는 GPHG는 오는 11월7일 제네바 레만 극장에서 시상식을 펼친다.14개 부문 중 ‘아이코닉’은 시계 제조 역사와 시계 시장에 25년 넘게 지속적인 영향을 미친 상징적인 컬렉션을 의미한다. ‘캘린더 애스트로노미’는 각종 캘린더 기능 및 문페이즈 등등 고도의 천문 기능을 탁월하게 담아낸 컬렉션을 뽑는 분야다. ‘메커니컬 익셉션’은 혁신적이고 정교한 디스플레이 창이나 음향 기능 등등 특수 메커니즘 기능이 돋보이는 모델에 주는 상이다. ‘주얼리’는 시계에 특정 보석을 선택하는 안목이나 탁월한 세팅 기술 등을 평가하는 분야다.또한 ‘아티스틱 크래프트’는 에나멜링, 래커, 기요쉐(기요세), 스켈레톤 가공 등과 같은 하나 이상의 예술 기법의 숙달력을 보여주는 모델을 가리는 카테고리이며 ‘PETITE AIGUILLE’은 소비자가 4000~1만 스위스프랑의 시계들 중에서 돋보이는 모델을 평가한다. 물론 여기엔 스마트워치도 포함된다.올해 GPHG에서 돋보이는 브랜드는 오데마피게다. 오데마피게는 남성용 및 남성용 컴플리케이션, 아이코닉 등등 여러 부문에 올라 다시한번 그 기술력을 입증했다. 불가리 또한 세르펜티와 옥토 피니시모 등 일련의 모델이 다수 분야에 파이널로 선정돼 주목을 끌었다.2019 제네바 시계 그랑프리 파이널 리스트는 아래와 같다.▼ 여성용불가리 세르펜티 ‘Seduttori’ 핑크 골드 & 다이아몬드 샤넬 J12 칼리버 12.1에르메스 Galop d'Hermes위블로 클래식 퓨전 오린스키 티타늄 Alternative Pave모리츠 그로스만 TEFNUT Arabian Nights Milanaise반클리프 아펠 Perlee watch▼ 여성용 컴플리케이션불가리 디바 드림 로만 나잇 쇼메 ‘Soleil’ 미니트 플라잉 뚜르비옹 Jacob&Co Fleurs de Jardin 루이비통 Tambour Spin Time Air PavedMB&F Legacy Machine FlyingT반클리프 아펠 Lady Arpels Zodiac Lumineux Aries watch▼ 남성용Alchemists Mechanical Healing Cu29 드 베튠 DB28 옐로 톤 그랜드세이코 스프링 드라이브 매뉴얼 와인딩 플래티넘 그론펠트 1941 프린시피아 오토매틱 로랑 페리에 Bridge One 보틸라이넨 28ti▼ 남성용 컴플리케이션오데마피게 Code 11.59 by 오데마피게 미닛 리피터 SupersonnerieCzapek Geneve Place Vendome “Ombres" D.Candaux DC6-Solstice율리스 나르덴 프릭 X 바쉐론콘스탄틴 오버시즈 뚜르비옹 제니스 디파이 엘 프리메로 더블 투르비옹▼ 아이코닉오데마피게 로얄오크 “점보” 엑스트라 씬 지라드 페리고(페레고) Quasar 해밀턴 인트라매틱 오토매틱 크로노그래프 IWC 샤프하우젠 IWC 트리뷰트 폴웨버 에디션 “150 Years”태그호이어 모나코 에이티스 제니스 엘 프리메로 A384 Reviva▼ 크로노메트리안트완 프레지우소 제네바 TTR3 Blue Equalizer Frequencies아민 스트롬 Pure Resonance 로즈골드크로노메트리 페르낭 베르투 Carburised 스틸 레귤레이터 IWC 샤프하우젠 빅 파일럿 워치 콘스탄트 포스 뚜르비옹 에디션 “어린 왕자”태그호이어 오타비아 아이소그래프 제니스 디파이 인벤터▼ 캘린더 & 애스트로노미(CALENDAR AND ASTRONOMY)오데마피게 Code 11.59 by Audemars Piguet Perpetual Calendar크로노메트리 페르낭 베르투 Far side of the moon지라드 페리고(페레고) 코스모스에르메스 Arceau L'heure de la lune사르파네바 Lunations율리스 나르덴 마린 메가 요트▼ MECHANICAL EXCEPTION오데마피게 로얄오크 셀프 와인딩 퍼페추얼 캘린더 울트라 씬 불가리 옥토 로마 그랑 ‘Sonnerie’ 퍼페추얼 캘린더 Genus GNS1.2율리스 나르덴 Freak NeXt 우르베르크 AMC바쉐론 콘스탄틴 Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar▼ 크로노그래프불가리 옥토 피니시모 크로노그래프 GMT 오토매틱쇼파드 L.U.C 크로노 원 플라이백 위블로 클래식 퓨전 페라리 GT 3D 카본루이 모네 크로노스피어 태그호이어 까레라 투르비옹 나노그래프 제니스 디파이 엘프리메로 21 카본▼ 다이버드 베튠 DB28GS 그랑 블루 론진 하이드로 콘퀘스트 Reservoir 하이드로스피어 블랙핀 Ressence Type 5세이코 프로스펙스 LX 라인 다이버 율리스 나르덴 다이버 그레이트 화이트▼ 주얼리(JEWELLERY)불가리 세르펜티 미스테리어시 로마니 쇼파드 워터릴리 에르메스 Arceau H Deco 위블로 빅뱅 원 클릭 레인보우 Jacob&Co 더 미스터리 투르비옹 반클리프 아펠 Jardin de Glace Secret watch▼ 아티스틱 크래프트(ARTISTIC CRAFTS)앤더슨 제네브 Vita VinumBereve Timepieces Numbers - Enamel Grand Feu쇼파드 L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony에르메스 Arceau Baobab CatJacob&Co Astronomia DragonVoutilainen Starry Night Vine▼ “PETITE AIGUILLE”David Rutten Meteorite Watches StreamlineIWC 샤프하우젠 파일럿 워치 스핏파이어 Kudoke Kudoke 2모리스 라크로아 에이콘 머큐리 Trilobe Les Matinaux 선레이 그레이 제니스 파일럿 타입 20 실버▼ 챌린지(CHALLENGE)Ciga Design Single-Hand Mechanical Wristwatch Series·Globe독사 Doxa SUB 200고릴라 워치스 Fastback GT Drift밍 17.06 Copper 세이코 Presage 아리타 Porcelain Dial 튜더 블랙베이 P01