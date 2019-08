[스포츠한국 조성진 기자] 명품 브랜드들 다수가 포진돼 있는 세계 최대의 럭셔리 그룹 LVMH(루이비통모에헤네시)의 2019년 상반기 매출이 15%나 증가했다.스위스 시계산업 연맹(FH, Federation of the Swiss Watch Industry)은 LVMH의 상반기 매출이 15% 증가한 251억 유로(약 33조6013억)를 기록했다고 자사 웹사이트에서 밝혔다.LVMH의 매출 증가는 주얼리와 시계, 와인, 향수 등등 그룹이 보유하고 있는 자회사들에서 고르게 나타났다.특히 ‘워치 앤 주얼리’ 사업은 보석으로 인해 매출 성장률이 4% 늘었다. 불가리는 시장 점유율을 계속 확대해 갔다. 아이코닉 라인인 세르펜티(Serpenti), 비제로원(B.Zero1), Diva 및 Fiorever가 실적에 기여했다. 새로운 하이엔드 주얼리 컬렉션 ‘Cinemagia’도 호평을 받았다. 쇼메에선 ‘Bee My Love’ 컬렉션과 상징적인 Liens 및 Josephine 라인의 성공이 매출에 기여했다.태그호이어는 계속해서 주력 라인에 집중했으며 위블로(Hublot)은 매장 네트워크를 지속적으로 성장시키고 개발했다.또한 ‘와인 앤 스피릿’ 사업은 6%, ‘퍼퓸 앤 코스메틱스’ 비즈니스 그룹은 주로 주력 브랜드의 성과에 힘입어 9%의 매출 성장을 기록했다.