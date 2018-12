엠와이케이(MYK INC) 사가 이태원 클럽 글램 등 3곳에서 크리스마스와 연말 분위기를 흠뻑 즐기고 싶은 사람들을 위한 독보적인 컨셉의 다채로운 파티를 마련했다고 14일 밝혔다.엠와이케이의 파티는 이태원 대표 복합 문화공간인 글램과 프로스트, 비원 라운지 클럽(B ONE lounge Club) 3곳에서 진행된다. 12월 22일과 24일에는 크리스마스 파티가, 12월 31일에는 새해 맞이 카운트다운 파티가 펼쳐질 예정이다 .먼저 클럽 비원에서는 크리스마스를 맞아 ‘노티 오어 나이스’(Naughty or Nice)라는 컨셉의파티가 마지막 날인 12월 31일에는 ‘뱅뱅뱅(Bang Bang)’이란 타이틀로 밤 10시부터 밤새도록 디제이 파티가 열릴 예정이다 .디스트릭트의 1층 프로스트(PROST)와 2층 글램 라운지(Glam Lounge)에서는 크리스마스와 새해를 맞아 각각 ‘징글 볼(Jingle Ball)과 ‘글리터 앤 골드(Glitter and Gold)라는 컨셉으로 스페셜 푸드와 음료를 디제이 퍼포먼스와 함께 즐길 수 있다 .이번 파티에는 ‘태양의 서커스’ 소속 싱어 메리 피에르 길벌트(Mary-Pier Guilbalt)와 티마라 워커(Tymara Walker의 무대가 마련돼 하이라이트를 장식할 예정이다. 또한 현재 최고의 흥행을 기록하고 있는 ‘쿠자(KOOZA)’의 공연도 마련돼 있어 이태원 세 곳에서 열릴 MYK 사의 파티에 관심이 높아지고 있다.특히, 이번 크리스마스 파티와 연말파티에는 MYK 사만의 독보적 자랑인 서울 최고의 드랙퀸 드랙퀸 쇼와 퍼포먼스도 더해진다. 이 외에도 엠와이케이에 소속된 레지던트 디제이 및 국내 유명 디제이들이 준비한 크리스마스 믹스셋이 준비될 예정이다 .MYK 사의 크리스마스, 카운트다운 파티 입장권은 1인 2만원이며, 스페셜 드링크 1잔이 포함되어 있다. 입장권은 프로스트와 글램이위치한 디스트릭트와 비원 라운지 클럽 입구에서 구매할 수 있다.파티 당일 비원 라운지 클럽은 오후 10 시부터 글램라운지와 프로스트는 오후 8시부터 운영된다. 문의는 비원 라운지클럽이나 디스트릭트로 하면 된다.