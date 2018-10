‘2018 ACC 라운드테이블’이 국립아시아문화전당(Asia Culture Center)에서 열린다.



문화체육관광부 국립아시아문화전당(전당장 직무대리 이진식)은 2018 ACC 라운드테이블-디지털 시대 문화기관의 소셜미디어 연대기를 10월 13일(토)에 ACC 국제회의실(문화정보원 B2)에서 개최한다.



ACC 라운드테이블은 국립아시아문화전당(이하 ACC)이 국내 최초로 기획한 행사다. 세계 문화기관의 홍보 실무자들에게 각 기관의 실제 홍보 방안을 듣는 동시에 세계의 홍보 경향을 파악하고 ACC와의 연계홍보 방안을 모색하고자 추진했다.



2018년 라운드테이블은 루브르 아부다비(Louvre Abu Dhabi), 홍콩 엠플러스(M+), 대만 현대미술관(Museum of Contemporary Art, Taipei) , 국립현대미술관(National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea) 등 국내외 문화기관과 미술 온라인 플랫폼 아트시(Artsy), 소셜미디어 전문가 마 딕슨(Mar Dixon) 등이 참여한다.



주제는 ‘디지털 시대 문화기관의 소셜미디어 연대기’다. ACC는 이번 행사를 통해 디지털 시대 변화를 거듭하는 소셜미디어의 흐름 속에서 방문객과 소통하고 있는 해외 문화 기관의 SNS 운영 전략을 살펴보고자 한다.



이번 행사는 일곱 개의 섹션으로 구성된다. ▲해시태그(#)캠페인 사례를 통해 알아보는 디지털 시대 문화 기관의 커뮤니케이션부터 개관 이전과 이후의 문화 기관 브랜딩과 소셜미디어의 역할, ▲소셜 미디어와 함께 성장하는 온라인 예술 시장, ▲미술관 교육과 소셜미디어, ▲디지털 실험, ▲뉴미디어 콘텐츠 제작 사례까지 세계 유명 문화기관의 폭 넓은 소셜미디어 연대기가 펼쳐질 예정이다.



ACC는 이번 행사를 통해 세계 문화 기관과 함께 새로운 소통방안을 마련하는 연대의 초석을 다지고자 한다. 이를 통해 디지털 시대 문화 기관이 플랫폼 그 자체에 정체되지 않고, 능동적으로 소셜미디어를 활용하는 방안을 모색할 수 있을 것이다.



이번 행사는 누구에게나 열려있으며, ACC 홈페이지(www.acc.go.kr)에서 선착순(200명 정원)으로 참가 신청할 수 있다.