[스포츠한국 조성진 기자] ‘하나를 위한 음악 재단(이사장 임미정)’이 오는 6월8~9일 양일간 강원도 양구군 해안면에 위치한 DMZ자생식물원(원장 이유미, 분원장 이정호)에서 ‘Peace and Life Zone’ 페스티벌을 연다.‘DMZ 교향곡, 비무장지대에서 평화와 생명의 땅을 아우르다’라는 부제로 열리는 이번 페스티벌은, 역사적인 남북 정상회담과 북미정상회담을 축하하고 DMZ를 비무장지역이 아닌, 생명과 평화의 땅으로 인식해야 한다는 의미로 PLZ(Peace and Life Zone)페스티벌로 열리는 것이다.이번 페스티벌은, ‘하나를 위한 음악재단’이 8년간 주관했던 그린 콘서트와 ‘Music for Peace’를 확장한 형태로 개최된다.‘하나를 위한 음악 재단’의 M4one 챔버 앙상블은 UN 챔버 앙상블을 초청해 6월9일 양구 박수근 미술관과 강원도 양구군 DMZ자생식물원에서 PLZ페스티벌을 개최한다.M4one챔버 앙상블의 바이올리니스 이경선(서울대), 비올리스트 최은식(서울대)의 파사칼리아와 UN 앙상블(대표 앙트완 마르구이에)이 Eugene Bozza의 트리오, 자크 이베르 5개의 소품 등을 연주하며, 앙상블 피아노 블러바드(대표 이경화), 서울 예술의 전당(사장 고학찬) 어린이 예술단 100여명이 국악·오케스트라·합창으로 비발디의 4대의 바이올린을 위한 협주곡, 가야금 병창 및 창작동요들을 선보인다.평화, 생태 활동과 국내외 음악교육을 위해 2005년 창립된 ‘하나를 위한 음악재단’은 남북음악교류를 위한 활동과 코이카의 국제개발협력 문화 ODA 사업으로 탄자니아, 캄보디아, 미얀마 등에 음악 강사 파견 등의 NGO 활동을 하고 있다.본 재단을 창립해 음악을 통한 평화와 생태운동을 기획해 오고 있는 피아니스트이자 PLZ페스티벌 예술감독인 임미정(53) 한세대 교수는 “과거 전쟁이 치열했던 아름다운 펀치볼 지역을 굽어보며, 정식 공연장이 아닌 식물들에 둘러싸여 듣는 음악은 인간과 역사를 생각하며 자연과의 공존을 깊게 체험할 수 있는 기회가 되리라 생각한다”고 소감을 밝혔다.또한 국립수목원 이유미 원장은 “분단 이후 60여 년 간 인위적 간섭이 최소화된 독특한 자연생태계를 형성하고 있는 DMZ와 이곳 산림생태계를 관리하는 DMZ자생식물원에서 M4one 챔버 앙상블과 UN 챔버 앙상블의 격조 높은 공연을 볼 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”고 말했다.임미정 교수는 평양을 방문해 조선국립 교향악단, 윤이상 관현악단과 협연을 한 바 있다.PLZ 페스티벌 준비위 관계자는 “이번 페스티벌은 6월 말엔 미얀마 양곤에서 미얀마 국립 예술대학과, 11월엔 제네바 유엔에서 유엔 오케스트라와 함께 개최된다”며 “또한 11월 유엔에서의 음악회는 북한의 연주자를 초대할 예정이며, 하나를 위한 음악재단은 이후 PLZ 페스티벌을 국내외 평화와 생태 문화운동이자 페스티벌로 발전시킬 예정”이라고 전했다.