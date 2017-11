CJ월디스가 CJ투어닷컴에서 오는 12월 31일까지 겨울여행 어워즈 기획전을 열고 해외여행상품, 해외항공권 등 카테고리 별 특가 상품을 선보인다.기획전에는 청도 왕복항공권 8만 9천원, 마카오 에어텔 상품 29만 8천원 등 특가 상품을 선보이며, 각 상품마다 다양한 특전들이 포함되어 있다.먼저 행사기간 동안 상품을 예약 구매한 고객들에게 CJ ONE 포인트가 기본 적립된다. 기획전 대표상품을 구매하는 고객 대상으로 CJ ONE 5,000P를 추가로 증정한다. 이는 CJ ONE 포인트 적립 및 사용이 가능한 CJ월디스의 강점을 내세운 혜택이다.또 면세점 쿠폰, 고추장, 마스크팩 등 여행길의 혜택을 담은 CJ월디스의 특전, Trend ONE 여행팩을 상품예약 고객 대상으로 증정한다. CJ월디스 페이스북에서는 공유 이벤트를 진행하며 추첨을 통해 50명에게 투썸플레이스 기프트카드를 증정한다.관계자는 “겨울을 맞아 연말 여행을 준비하는 여행객들을 위해 특별히 마련된 기획전”이라며 “이번 겨울여행 어워즈를 통해 다양을 혜택을 받고 여행을 떠나기를 추천한다”라고 말했다.