[스포츠한국 강병원 기자] 부산롯데호텔 1층 더 라운지는 샴페인이나 프리미엄 몰트위스키, 초콜릿으로 구성된 세트를 최대 25% 할인 판매하는 ‘쉬쉬(She, She) 프로모션’을 오는 12월 31일까지 진행한다.영화 카사블랑카에서 “그대 눈동자에 건배를!(Here’s looking at you, kid)”이라는 대사와 함께 명장면을 만든 샴페인 멈 꼬르동 루즈(Mumm Cordon Rouge) 1병과 초콜릿 세트는 정상 가격인 29만원(이하 봉사료 및 세금 포함)에서 약 25% 할인된 22만원에 판매된다.말린 과일 향, 바닐라 향, 우디 향이 어우러지는 프리미엄 몰트위스키 멕켈란 12년 1병과 초콜릿 세트는 정상 가격인 27만 5천원에서 20% 할인된 22만원에 제공되며, 글렌피딕 12년 1병과 초콜릿 세트 또한 22만원에 판매된다.