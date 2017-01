맥스클리닉이 오는 8일(일) 현대홈쇼핑을 통해 노화로 인해 둔화된 피부 회복 주기를 개선하는 메조 테라피 피부과 시술(MTS)에서 착안해 개발된 특수 목적 관리 프로그램의 출시를 알린다.집에서 간편하게 탄력 관리를 할 수 있으며 일회용으로 사용 가능해 위생이 강조된 화장품으로 N.T.S 프로그램은 히알루로닉 메조 체인지 롤러, 딥앤 디퍼 메조 체인지 앰플 2종으로 구성된다.맥스클리닉에서 새롭게 선보이는 ‘N.T.S 프로그램(Neo-tingle patch roller program for Turn over and Skin rejuvenation)’은 국내 최초로 개발한 녹는 히알루론산 침 롤러를 활용해 피부에 미세자극을 주는 원리로 피부가 스스로 채워지는 능력을 향상시켜 아기피부처럼 생기 있고 탱글하게 관리하도록 돕는 신개념 안티에이징 홈케어 프로그램이다.맥스클리닉 마케팅 담당자는 “노화가 시작된 대다수의 여성들이 데일리 스킨케어만으로는 부족함을 느낀다. N.T.S 프로그램은 진피 콜라겐 앰플과 녹는 히알루론산 침 롤러를 함께 사용함으로써 피부 턴오버 주기를 빠르게 해 일정 기간 사용 후 몰라보게 꽉 찬 탄력을 기대할 수 있는 프로그램”이라며 “피부 노화 속도가 급격히 빨라졌거나 뭘 해도 감흥이 느껴지지 않는 피부라면 N.T.S 프로그램 사용 후 탱글한 어린 피부처럼 달라지는 느낌이 기대 가능하다”고 설명했다.맥스클리닉이 국내 최초로 개발한 ‘히알루로닉 메조 체인지 롤러’는 침모양의 헤드가 피부에 미세한 자극을 전달해 피부 스스로 채워지는 능력을 일깨우는데 도움을 준다.피부 속 침투길을 만들어 앰플의 유효성분을 깊이 전달하는 ‘직접 침투 관리’를 가능하게 한다. 롤러의 헤드 부분이 약 1,000여 개의 녹는 100% 히알루론산 침으로 만들어졌으며 1회 사용 후 교체할 수 있어 안전을 신뢰할 수 있는 가운데 비교적 자극이 적다는 특징을 지닌다.‘딥앤 디퍼 메조 체인지 앰플’은 피부 나이를 결정하는 피부 구성 성분인 ‘히알루론산’, ‘콜라겐’, ‘세라마이드’로 채워진 고농축 앰플이다. 맥스클리닉만의 독자적인 개발 성분인 진피(Jin-P)콜라겐은 피부 진피 속에 들어있는 콜라겐을 함유해 피부를 탄탄하게 채워주는 주름 미백 개선 이중 기능성 제품이다.사용법은 주 1회 세안 후 앰플을 얼굴 전체에 가볍게 도포한 후 롤러를 활용해 얼굴 라인을 따라 위 아래로 부드럽게 롤링하면 된다. 얼굴 전체와 목까지 사용할 수 있다.N.T.S 프로그램의 임상 실험 결과 사용 후 진피 탄력 채워짐, 진피 치밀도 채워짐, 진피 수분 채워짐에 도움을 주며 피부 턴오버 개선과 눈가, 팔자, 목주름 개선에 도움을 주는 것을 확인할 수 있었다는 게 제조사 측 설명이다.한편 맥스클리닉 N.T.S 프로그램은 주 1회 롤러와 앰플 1개를 같이 쓰도록 돼 있다. 총 4주 프로그램이 한 박스에 구성돼 히알루로닉 메조 체인지 롤러 1개입, 롤러 리필 4개입, 딥앤 디퍼 메조체인지 앰플 4개입 들어간다.N.T.S 프로그램은 8일(일) 밤 11시 50분부터 70분간 현대홈쇼핑에서 확인할 수 있다. 4주 프로그램 제품 소비자가격은 14만2천원이며 방송을 통해 더욱 특별한 혜택을 누릴 수 있다. 제품에 대한 보다 자세한 문의는 맥스클리닉 홈페이지와 고객지원센터에서 확인할 수 있다.