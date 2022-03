[스포츠한국 모신정 기자]그룹 레드벨벳과 몬스타엑스 기현이 3월 4주차 한터차트에서 최정상을 차지했다.실시간 음악차트인 한터차트는 28일 오전 10시 3월 4주차 주간 음반차트와 주간 글로벌차트를 발표했다.지난주 음반차트의 1위는 44만3922장을 판매한 레드벨벳(Red Velvet)의 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'(더 리베 페스티벌 2022- 필 마이 리듬) 앨범이 차지했다. 레드벨벳은 이번 신보로 발매 첫날 23만1100장의 판매량을 기록하며 발매와 동시에 초동 커리어하이 경신, 역대 걸그룹 초동 판매량 순위에서 블랙핑크에 이은 2위를 기록했다.레드벨벳의 이번 앨범은 발매 직후 국내 음원 및 음반 차트 1위는 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 41개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위를 기록하는 등 글로벌한 호응을 얻은바 있다.이어 2위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY'(오디너리), 3위는 크래비티의 'LIBERTY : IN OUR COSMOS'(리버티:인 아워 코스모스), 4위는 하이라이트의 'DAYDREAM'(데이드림), 5위는 트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE'(더 세컨드 스텝:차터 원) 앨범이 차례로 차트에 올랐다.6위는 위아이의 'Love Pt.1 : First Love'(러브 파트 원:퍼스트 러브), 7위는 김준수의 'DIMENSION'(디멘션), 8위는 존노의 'NSQG 2 - The Other Side'(엔에스큐지-디 아더 사이드), 9위는 문빈&산하(ASTRO)의 'REFUGE'(레퓨지), 10위는 기현의 'VOYAGER'(보이저) 앨범이 위치했다.지난주 주간 글로벌차트 1위는 몬스타엑스 기현의 'VOYAGER'가 차지했다. 기현은 이번 신보로 3월 3주, 3월 4주 주간 음반차트 톱 10을 차지한 데에 더불어 3월 4주 주간 글로벌차트까지 최정상에 오르며 국내외를 막론한 인기를 증명했다.이어서 2위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY', 3위는 트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE', 4위는 원호의 'Obsession'(옵세션), 5위는 뉴이스트의 'Needle & Bubble'(니들 앤 버블), 6위는 솔라의 '容: FACE', 7위는 트와이스의 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬라 오브 러브), 8위는 (여자)아이들의 'I NEVER DIE'(아이 네버 다이), 9위는 레드벨벳의 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm', 10위는 문빈&산하(ASTRO)의 'REFUGE' 앨범이 차지했다.한터차트의 3월 4주차 주간 차트 집계 기간은 지난 21~27일까지이며, 음반차트는 국내외 음반 판매량을 기준으로, 글로벌차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 한다.각 앨범 차트 성적 및 판매량에 대한 더 자세한 내용은 모바일 '후즈팬(Whosfan)' 앱과 한터차트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.