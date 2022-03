[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 NCT 드림(NCT DREAM)이 또 한 번 가요계 신기록을 노린다.28일 오후 NCT 드림 정규 2집 '글리치 모드'(Glitch Mode)의 온라인 기자간담회가 진행됐다. 이날 마크, 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성이 참석해 새 앨범에 대한 이야기를 나눴다. 진행은 NCT 도영이 맡았다.이날 공개되는 NCT 드림 정규 2집 '글리치 모드'는 선주문 수량만 총 207만장(28일 기준)을 돌파하면서 자체 최고 기록을 경신했다. NCT 드림은 지난해 정규 1집으로 347만장이 넘는 판매고를 올리며 트리플 밀리언셀러에 오른 것은 물론, 2021년 가온 연간 앨범 차트 TOP3 등극, 아이튠즈 37개 지역 1위, 일본 오리콘, 중국 QQ뮤직과 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 글로벌 차트를 휩쓴 만큼, 이번 신보가 쓸 새로운 기록 또한 기대가 모아지고 있다.특히 NCT 드림의 성숙한 매력을 담은 신곡들이 눈에 띈다. 타이틀곡 '버퍼링'(Glitch Mode)을 포함해 'Fire Alarm', 'Arcade', '너를 위한 단어'(It's Yours), '잘 자'(Teddy Bear), 'Replay'(내일 봐), 'Saturday Drip', 'Better Than Gold'(지금), '미니카'(Drive), '북극성'(Never Goodbye), 'Rewind' 등 총 11곡이 수록됐다.먼저 해찬은 타이틀곡 '버퍼링'에 대해 "한번 들으면 계속 생각나는 중독적인 곡이다. 작곡가 분들이 저희를 생각하시면서 만드신 곡이라 저희랑 굉장히 잘 어울리는 곡이다. 좋아하는 상대를 보면 버퍼링이 걸린 것처럼 얼어버린다는 걸 재밌게 표현했다"고 설명했다.지성은 "렉, 오류, 감전 같은 키워드를 안무로 형상화했다. 버퍼링에 걸린 것 같은 동작이 포인트다. 쉽게 따라할 수 있을 것"이라며 안무 포인트를 짚었다.제노는 "콘셉트가 확실한 곡이다. '글리치 모드'라는 주제가 '버퍼링'이랑 잘 맞고 재밌는 무대 요소가 많다. 노래도 재밌고 센스있다. 처음 들었을 때 '우리가 이걸 표현하면 어떤 느낌일까' 그림이 그려졌다"고 말했다.멤버들은 한층 성장한 모습을 예고하기도 했다. 해찬은 "정규 1집보다는 확실히 성숙하고 성장한 모습을 보여드리고 싶었다. '버퍼링'이라는 콘셉트에 어떻게 놀 수 있는지 보여드리고 싶은 마음이 컸다"고 전했다.재민은 "개인적으로 드림이들이 하이틴 대표돌에서 하나씩 커가는 모습들을 잘 담고 있는 것 같다"고 말했다.마크 역시 "콘셉트 자체가 NCT랑도 잘 어울리고 못해본 콘셉트다. 드림다운 소화력을 보여드리고 싶었다"며 "저희는 성장 그룹이라고 생각한다. '츄잉껌' 때부터 커가는 걸 보셨겠지만 그게 음악으로도 드러나는 것 같다. 더 성숙하고 무게감 있는 성장을 보실 수 있을 것 같다. 저희 마인드 세팅도 그만큼 성장했다. 이번에도 퍼포먼스에 중심을 잡아서 열심히 준비해보자, 그런 디테일들이 있다. 계속 새로운 것에 도전하는, 그게 저희의 색깔 같다"고 강조했다.끝으로 런쥔은 "예전엔 성적 신경 쓰지 않고 재밌게 하자고 했는데 너무 많은 사랑을 주셔서 감사드린다"며 팬들에 감사 인사를 전했다.마크는 "저희가 받은 사랑을 당연하게 생각하지 않는다. 그걸 앨범에 녹여내는 게 느껴졌으면 좋겠다. 이번 2집이 끝이 아니다. 앞으로 더 성장할 걸 생각하면서 준비했다. 계속 업그레이드하고 싶다. 이번 활동 많이 기대해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.