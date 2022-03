YGX와 턴즈, 스퀴드가 스페셜쇼를 통해 다시 뭉친다.25일 오후 8시 네이버 NOW.를 통해 Mnet '스트릿 우먼 파이터'(이하 '스우파')와 '스트릿댄스 걸스 파이터'(이하 '스걸파')로 큰 사랑을 받은 YGX, 턴즈, 스퀴드의 스페셜쇼 'THE X'가 방송된다.'THE X'는 글로벌 댄스 크루 YGX와 '스걸파' 멘티 팀이었던 턴즈, 스퀴드의 새로운 무대를 만날 수 있는 스페셜 쇼다.'스걸파' 우승 공약이었던 합동 무대를 보여주는 자리이기도 하다. 이에 '스걸파' 우승팀 턴즈뿐만 아니라 스퀴드도 함께해 의리를 지키며 더욱 뜻깊은 스페셜쇼를 준비하고 있다.스페셜쇼 제목의 'X'는 어떤 것에도 제한되지 않고 무엇이든 될 수 있는 미지의 것을 뜻한다. 이에 'THE X'는 어디서도 공개된 적 없는 새로운 퍼포먼스와 뜨거운 폭로전까지 다양한 구성을 담아낼 예정이다.한편, YGX, 턴즈, 스퀴드의 'THE X'는 25일과 오는 4월 2일 오후 8시 총 두 차례에 걸쳐 방송되며, 네이버 모바일 메인에서 만나볼 수 있다.