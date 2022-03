그룹 마마무 화사가 청순한 스타일로 색다른 매력을 뽐냈다.화사는 24일 자신의 인스타그램에 해외에서 찍은 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 화사는 아이보리색 니트에 발목까지 내려오는 긴 치마를 입고 길을 걷다 뒤를 돌아봤다.청순한 스타일과 반묶음 머리로 섹시함 넘친 그동안의 모습과는 다른 매력을 발산했다.한편 화사가 속한 마마무는 지난 23일 일본 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO THE BEST -Japan Edition-을 발매했다.