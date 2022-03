[스포츠한국 모신정 기자]NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 일본 돔투어를 확정 짓고, 두 번째 월드 투어를 이어간다.NCT 127 두 번째 월드 투어 ‘NEO CITY - THE LINK’(네오 시티 - 더 링크)의 일본 공연은 오는 5월 22일 반테린 돔 나고야를 시작으로 5월 28~29일 도쿄돔, 6월 25~26일 오사카 쿄세라돔 등 3개 도시에서 총 5회에 걸친 돔투어로 개최된다.특히, 이번 공연은 지난 2019년 성황리에 마친 ‘NEO CITY : JAPAN - The Origin’(네오 시티 : 재팬 - 디 오리진) 이후 3년 1개월 만에 펼쳐지는 일본 투어이자 NCT 127의 첫 돔투어로, 한층 업그레이드된 스케일의 대규모 돔 공연장에서 NCT 127의 감각적인 음악과 압도적인 퍼포먼스를 만날 수 있다.더불어 NCT 127은 작년 2월 발매한 일본 두 번째 미니앨범 ‘LOVEHOLIC’(러브홀릭)으로 오리콘 일간, 주간, 월간 앨범 차트 모두 1위를 휩쓸었으며, 9월 한국 정규 3집 ‘Sticker’(스티커)도 수출량만으로 오리콘 주간 앨범 차트 1위에 올랐음은 물론 일본 라인뮤직 앨범 TOP100 1위, 라쿠텐 실시간 차트 1위를 차지하는 등 높은 인기를 얻고 있는 만큼, 이번 돔투어에 현지의 이목이 집중될 전망이다.한편, NCT 127은 작년 12월 서울 고척 스카이돔에서 두 번째 월드 투어 ‘NEO CITY - THE LINK’의 포문을 화려하게 열었고 올해 세계 주요 도시에서 공연을 이어간다.