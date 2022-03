레드벨벳의 새 미니앨범 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’(필 마이 리듬) 퍼포먼스 비디오가 공개되어 화제다.지난 23일 유튜브 레드벨벳 채널을 통해 공개된 ‘Feel My Rhythm’ 퍼포먼스 비디오는 아름다운 곡 분위기를 살린 레드벨벳의 우아한 퍼포먼스를 한눈에 만날 수 있어 시선을 사로잡았다.타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’은 바흐의 ‘G선상의 아리아’를 샘플링, 섬세한 스트링 선율과 강렬한 트랩 비트가 돋보이는 팝 댄스 곡으로, 퍼포먼스 역시 아름다운 곡 분위기에 맞춰 레드벨벳의 우아함이 극대화된 안무로 구성, 나비를 형상화한 포인트 제스처, 손끝을 강조한 다채로운 포즈 등이 어우러져 좋은 반응을 얻고 있다.또한 레드벨벳은 오는 25일 방송되는 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에 출연해, 새 미니앨범 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’과 수록곡 ‘In My Dreams’(인 마이 드림스)까지 신곡 2곡을 선사할 예정이어서 높은 관심이 기대된다.한편, 3월 21일 발매된 레드벨벳 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬)은 국내 음원 및 음반 차트 1위는 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 38개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 뜨거운 호응을 얻고 있다.