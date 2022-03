[스포츠한국 모신정 기자]투모로우바이투게더 태현이 쓴 가사 속에 숨겨진 의미는 무엇일까.23일 밤 KBS 2TV를 통해 방송되는 디지털콘텐츠 스튜디오K의 오리지널 웹 예능 ‘리무진서비스’에는 K-pop 4세대 아이돌 그룹 투모로우바이투게더의 멤버 태현이 출연해 자신의 인생 커버곡과 이무진과의 환상적인 듀엣 무대를 선보인다.‘리무진서비스’는 전 세대를 아우르는 MZ세대 대표 싱어송라이터 이무진이 아티스트들과 함께 전 세계 음악 팬들의 눈과 귀를 사로잡는 최상의 음악 서비스를 제공하는 하이퀄리티 라이브 콘텐츠.이날 MC 이무진은 웰컴송으로 투모로우바이투게더의 데뷔곡 '어느날 머리에서 뿔이 자랐다'를 특유의 어쿠스틱한 감성으로 커버했다.태현은 “이게 웰컴받는 기분이구나 싶었어요. 진정한 리무진서비스네요"라는 소감을 전하며 "처음에는 데뷔곡 제목을 전해 듣고 다른 멤버에게 장난치지 말라 했었다"는 비화를 밝혔다.이에 이무진이 "특이한 가사, 독특한 소재가 사람들의 마음에 자리 잡으면서 더이상 특이하지 않게 만드는 것이 '투바투스러움'인 것"같다고 칭찬하자 태현은 "(세상에)없는 형용사였던 '투바투스럽다'라는 말이 생긴 것에 감사한다"고 밝혔다.이처럼 힙합, 팝, 락 등 한 장르에 국한되지 않는 투모로우바이투게더에서 고음역대를 맡고 있는 태현은 "아직은 나이를 믿고 하고 싶은 것을 다하고 있다"면서 자신의 최애 인생곡인 찰리 푸스의 'LA Girls', 네이슨 사익스의 'Over And Over Again'을 라이브로 열창했다.특히 'Over And Over Again'은 태현이 연습생 때 처음 커버했던 곡으로 20대에 접어든 현재 10대 중반의 앳된 목소리와는 또 다른 매력의 완성형 라이브로 자신의 성장을 지켜봐 준 팬들에 대한 선물을 예고하고 있다.한편, 어릴 때 마술사가 되고 싶었던 꿈 많은 소년 태현을 아이돌의 길로 이끈 샤이니의 '누난 너무 예뻐' 커버를 들은 이무진은 "너무 똑같다"며 감탄을 금치 못했다고.보여주는 아이돌을 넘어서 직접 작사를 하는 뮤지션 태현이 쓴 가사 속에 숨은 의미를 알게 된 이무진은 그의 못 말리는 팬 사랑에 깜짝 놀랐다고 해 궁금증을 더한다.오감만족 하이퀄리티 라이브 쇼 ‘리무진서비스’는 23일 밤 12시 KBS 2TV에서 공개된다.