배우 윤여정이 '파친코' 오디션 제안을 받고 이를 거절했다고 밝혔다.23일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 윤여정이 출연해 제작비 1000억원 규모의 애플TV+ 드라마 '파친코'에 대한 다양한 비하인드 스토리를 전했다.이날 윤여정은 애플 측 담당자로부터 '파친코' 오디션을 보라는 얘기를 듣고는 이를 거절했다고 밝혔다.그는 "스크립트를 주더니 한국 배우는 다 오디션을 봐야 한다더라. 그럴 땐 이상한 게 난 삐딱한 게 많다"며 "니네는 내가 그 역할에 적합하지 않다고 해서 아니라고 할 수 있지만 나는 한국에서 오디션 봤다가 떨어진 여자가 된다. 50 몇 년 커리어를 애플 하나 때문에 망칠 수 없다고 했다"고 말했다."없는 사람일수록 자존심은 있잖나"라고 너스레를 떤 윤여정은 "그래도 이 역할을 하고 싶다고 했다"고 전했다.윤여정은 "제가 이 역할 하고 싶어 했다. 이건 유난히 그랬다"며 "내가 잘 표현할 수 있을 것 같다. 자존심 있는 한국인"이라고 '파친코' 속 선자 역에 대한 애정을 표현했다.그는 "그걸 했다가 개고생하긴 했지만"이라며 "미국 애들이 날 제일 좋아했던 게 찍다가 내가 그랬다. I don't care Apple or pear. I need to go home(사과든 배든 관심 없고 날 집에 보내주라) 처음엔 못 알아듣다가 알더라"며 "하도 애플, 애플 하길래 확 짜증이 나더라"고 말해 웃음을 자아냈다.