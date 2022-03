그룹 레드벨벳 조이가 마네팅 몸매를 과시했다.조이는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "Feel My Rhythm 많이 들어주세요"라는 글과 함께 하늘색 니트 원피스 차림의 사진을 여러 장 올렸다.해당 사진에서 조이는 몸에 꼭 붙는 밀착 하늘색 니트 원피스 차림으로 정면을 응시하고 있다.몸매 라인이 고스란히 드러나는 니트 원피스 차림이어서 조이의 볼륨감 넘치는 몸매와 잘록 허리라인이 더욱 강조됐다.내로라하는 화보 장인 조이인 만큼 길쭉한 각선미도 눈길을 끈다.한편 조이가 속한 레드벨벳은 지난 21일 새 미니앨범 '더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬(The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm)'과 타이틀곡 타이틀곡은 '필 마이 리듬(Feel My Rhythm)'을 발매하고 컴백했다.