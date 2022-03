[스포츠한국 모신정 기자]‘스프링 퀸’으로 변신한 레드벨벳(Red Velvet)이 컴백과 동시에 뜨거운 반응을 얻고 있다.지난 21일 공개된 레드벨벳 신곡 ‘Feel My Rhythm’(필 마이 리듬)은 벅스, 바이브, 지니 1위를 비롯한 각종 음원 차트 상위권을 기록해, 레드벨벳 파워를 확인시켜 주었다.더불어 레드벨벳 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬)은 주요 음반차트인 한터차트 일간 1위를 차지해 음악 팬들의 높은 관심을 다시 한번 실감케 했다.이번 앨범은 올해 새롭게 시작하는 레드벨벳만의 음악 축제인 ‘The ReVe Festival 2022’의 첫 앨범으로, 발매 전부터 선주문량 51만장을 돌파하며 자체 최고 수치를 기록하며 하프 밀리언셀러 등극을 예고한 만큼, 레드벨벳이 앞으로 펼칠 활동에 대한 기대감을 더욱 증폭시켰다.또한 이번 앨범에는 봄 감성을 자극하는 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’을 비롯해 ‘Rainbow Halo’(레인보우 헤일로), ‘Beg For Me’(베그 포 미), ‘BAMBOLEO’(밤볼레오), ‘Good, Bad, Ugly’(굿, 배드, 어글리), ‘In My Dreams’(인 마이 드림스) 등 다채로운 분위기의 총 6곡이 수록되어 좋은 반응을 얻고 있다.레드벨벳은 21일 진행된 기자간담회에서 "이번 앨범을 시작으로 올해 다양한 음악 활동을 보여줄 것이다. 특히 새로운 모습의 레드벨벳의 매력을 기대해도 좋다. 봄으로 넘어온 지금 시점에 새롭게 시작한다는 의미를 담았다"고 앨범을 소개했다.이어 레드벨벳은 "이번 봄 스프링 퀸뿐만 아니라 온 계절의 퀸이 되고 싶다. 봄인 지금이 시작"이라며 "멤버들이 디테일을 살려보기 위해 세세한 노력을 많이 했는데 얼마나 최선을 다했는지 앨범을 통해 확인해달라"고 소감을 밝힌바 있다.