큐브엔터테인먼트(이하 ‘큐브엔터(182360)’)의 걸그룹 (여자)아이들(소연, 미연, 우기, 민니, 슈화)이 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판을 장식했다.(여자)아이들이 22일 최근 발매한 첫 번째 정규 앨범 `I NEVER DIE`의 콘셉트 포토와 새 앨범 발매 소식을 뉴욕 타임스퀘어의 대형 전광판에 선보이며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다.신곡 ‘TOMBOY’는 (여자)아이들의 유니크한 보이스와 거칠고 웅장한 악기 사운드가 어우러진 중독성 넘치는 곡으로 당당한 애티튜드가 마음껏 드러나는 직설적인 가사가 돋보이는 곡이다.지난 14일 발매한 정규 1집 `I NEVER DIE`는 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 브라질, 멕시코, 싱가포르, 태국 등 24개 지역에서 1위를 기록하며 압도적 음원 파워를 증명했고, 아이튠즈 케이팝 앨범(K Pop Top Album) 차트에서도 캐나다, 미국, 영국, 오스트레일리아, 태국 등 11개 지역에서 정상을 차지해 뜨거운 글로벌 인기를 실감케 했다.또한 (여자)아이들의 신곡 `TOMBOY`는 국내 음원 사이트 멜론, 지니, 벅스, 플로 등 4개의 음원 사이트의 실시간 차트와 Top 100에서 1위를 경신, 뮤직비디오는 공개 5일 만에 4천만 뷰를 돌파하는 기염을 토했다.한편, 큐브엔터는 2021년 연결 기준(외부감사 전) 매출액이 720억원으로 전년 대비 90% 이상 상승한 역대 최대 실적 달성을 발표했으며, 최근 ‘더 샌드박스’의 모회사이자 글로벌 블록체인 기술 선두주자인 ‘애니모카 브랜즈’와 합작법인 ‘애니큐브 엔터테인먼트(ANICUBE ENTERTAINMENT)’를 설립하고 NFT 발행 및 뮤직 메타버스 플랫폼 론칭을 위한 준비중임을 밝혔다. 뿐만 아니라 ‘더 샌드박스’와 파트너십을 맺고 ‘더 샌드박스’ 내 대규모 랜드(Land)를 취득할 계획을 발표하며 앞으로 진행할 메타버스 사업을 구체화하기도 했으며, 국내 업체로는 유일하게 ‘애니모카 브랜즈’가 주도한 패션 NFT 플랫폼 BNV(Brand New Vision)의 시리즈A 투자 라운드에 참여하는 등 국내외 다양한 기업과 메타버스 사업에 대한 협업을 논의하며 본격적인 블록체인 생태계 구축에 박차를 가하고 있다.