그룹 레드벨벳 조이가 골지 원피스로 완벽한 몸매를 자랑했다.조이는 21일 자신의 인스타그램에 "Feel My Rhythm"이란 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 조이는 리본이 달린 골지 미니 원피스를 입고 매혹적인 눈빛으로 카메라를 바라봤다.모델 같은 비율, 생기 넘친 미모와 함께 완벽한 S라인 몸매를 드러내 눈길을 끌었다.한편 조이가 속한 레드벨벳은 이날 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'을 발매했다.