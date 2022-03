[스포츠한국 김두연 기자] 매년 여름마다 가요계를 점령했던 걸그룹 레드벨벳이 이번엔 '스프링퀸'에 도전한다.21일 오후 레드벨벳의 새 미니앨범 '더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬(The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm)' 발매를 기념한 온라인 쇼케이스가 진행됐다.이번 앨범은 레드벨벳의 약자이자 프랑스어로 '꿈' '환상' 등을 의미하는 'ReVe'에서 이름을 따온 레드벨벳만의 음악 축제를 뜻한다. 지난 2019년 각기 다른 콘셉트의 3개 앨범을 순차적으로 발표해 많은 사랑을 받은 레드벨벳은 이번 앨범에서 '상상 여행'을 테마로 다채로운 음악 활동을 펼칠 예정이다.타이틀곡 '필 마이 리듬' 외에도 '레인보우 헤일로(Rainbow Halo)' '베그 포 미(Beg For Me)' '밤볼레오(BAMBOLEO)' '굿, 배드, 어글리(Good, Bad, Ugly)' '인 마이 드림스(In My Dreams)' 등 다채로운 분위기의 6곡이 수록됐다.이날 레드벨벳은 "이번 앨범을 시작으로 올해 다양한 음악 활동을 보여줄 것이다. 특히 새로운 모습의 레드벨벳의 매력을 기대해도 좋다. 봄으로 넘어온 지금 시점에 새롭게 시작한다는 의미를 담았다"고 앨범을 소개했다.곡들이 가지는 퀄리티와 완성도 또한 남다를 예정. 레드벨벳은 "녹음실에서 나올 때마다 녹초가 됐다. 곡이 어렵기도 하고 음이 높았다"라며 "그동안 무대에서 입지 않았던 드레스 의상을 착용하기도 했다. 거동이 불편하고 옷의 부피가 커서 붙어 앉을 수도 없었지만 재미있는 경험이었다"고 털어놨다.올해 다양한 컴백 활동이 예정돼있는 만큼 레드벨벳은 "이번 봄 스프링 퀸뿐만 아니라 온 계절의 퀸이 되고 싶다. 봄인 지금이 시작"이라며 "멤버들이 디테일을 살려보기 위해 세세한 노력을 많이 했는데 얼마나 최선을 다했는지 앨범을 통해 확인해달라"고 당부했다.한편, '필 마이 리듬은 같은날 오후 6시 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.