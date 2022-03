[스포츠한국 모신정 기자]‘스프링 퀸’으로 변신한 레드벨벳(Red Velvet)이 오늘 새 미니앨범 'Feel My Rhythm'(필 마이 리듬)을 첫 공개한다.21일 발매되는 레드벨벳 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬) 선주문량은 총 51만6866장(3월 20일 기준)으로 자체 최고 수치를 기록하며 하프 밀리언셀러 등극을 예고했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’을 비롯해 ‘Rainbow Halo’(레인보우 헤일로), ‘Beg For Me’(베그 포 미), ‘BAMBOLEO’(밤볼레오), ‘Good, Bad, Ugly’(굿, 배드, 어글리), ‘In My Dreams’(인 마이 드림스) 등 다채로운 분위기의 총 6곡이 수록되어 있다.특히, 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’은 바흐의 ‘G선상의 아리아’를 샘플링, 섬세하고 우아한 스트링 선율과 강렬한 트랩 비트, 멤버들의 환상적인 보컬 조화가 돋보이는 팝 댄스 곡으로, 가사에는 노래를 따라 시공간을 넘나들며 자유롭게 즐기는 여행을 생동감 있게 풀어내 기대를 모은다.더불어 ‘Feel My Rhythm’ 뮤직비디오 역시 ‘G선상의 아리아’에서 영감을 받아 명화를 오마주한 오페라 형식으로 제작되었으며, 레드벨벳 특유의 콘셉추얼한 매력을 만날 수 있어 보는 재미를 더할 전망이다.또한 레드벨벳은 음원 공개 한 시간 전인 오늘 오후 5시부터 유튜브 레드벨벳 채널을 통해 컴백 카운트다운 생방송을 진행, 신곡 소개, 앨범 언박싱, 작업 에피소드 등 다양한 이야기로 팬들과 소통할 예정이다. 또한 레드벨벳은 이날 오후 2시 새 앨범 관련 기자간담회도 예정하고 있다.한편, 레드벨벳 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’은 오늘 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’ 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널에서 동시에 공개된다.