그룹 베리굿 출신 조현이 섹시한 골프장 패션을 선보였다.조현은 16일 자신의 인스타그램에 "어프로치로 오늘 버디 성공. #홀컵으로바로쏙 Is it a good day for Golf?"란 글과 함께 골프장에서 찍은 사진을 올렸다.공개된 사진 속 조현은 한뼘 초미니 스커트에 니삭스를 매치한 골프장 패션으로 필드에서 스윙을 하고 있다.엉덩이를 겨우 가리는 짧은 스커트로 각선미를 드러낸 그는 카트에 탄 채 머리를 묶으며 놀라운 볼륨감과 탄탄한 허벅지를 자랑했다.한편 조현은 최근 웹드라마 '겨울 지나 벚꽃'에 출연했다.