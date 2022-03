블랙핑크(BLACKPINK) 리사가 솔로곡 '머니'로 신기록을 경신했다.16일 YG엔터테인먼트에 따르면 리사의 '머니(MONEY)' 익스클루시브 퍼포먼스 비디오(Exclusive Performance Video)는 전날 오후 11시 28분께 유튜브에서 5억뷰를 돌파했다.이 같은 기록은 지난해 9월 24일 공개된 지 약 173일 만이며, 같은 조회수에 도달한 K팝 아티스트의 안무 영상 중 최단 신기록이다.종전 최단 기록은 10억뷰를 넘어선 블랙핑크의 'How You Like That' 안무 영상(183일)이었다. 리사는 이보다 10일 빠른 기간 내 5억뷰에 도달함으로써 자신이 속한 블랙핑크의 안무 영상 최단 기록을 갈아치웠다.리사의 첫 솔로 앨범 'LALISA'의 수록곡인 ‘MONEY’는 세련된 힙합 사운드 위 스웨그 넘치는 랩 가사가 특징인 곡이다.한편, 리사가 속한 블랙핑크는 완전체 컴백을 준비 중이다.