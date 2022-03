[스포츠한국 모신정 기자]레드벨벳(Red Velvet)이 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬)으로 팔색조 보컬 매력을 선사한다.이번 앨범에 수록된 ‘Rainbow Halo’(레인보우 헤일로)는 그루비한 베이스 위로 절제된 클랩 사운드와 청량하고 은은하게 퍼지는 벨 사운드가 특징인 R&B 팝 댄스곡으로, 레드벨벳의 나른하고 몽환적인 보컬이 곡의 매력을 배가시킨다.더불어 신곡 'Beg For Me’(베그 포 미)는 자신에게 모든 걸 걸고 애원하는 상대를 능숙하게 지배하는 모습을 표현한 R&B 팝 댄스곡으로, 리드미컬하고 다이내믹한 곡의 전개를 따라 밀당하듯 펼쳐지는 시크한 보컬이 주는 묘한 긴장감이 매력적이다.또한 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’을 비롯해 다채로운 매력의 총 6곡이 수록되어 있어, 음악 팬들의 높은 관심이 기대된다.게다가 15일 0시 레드벨벳 각종 SNS 계정을 통해 공개된 개인 티저 이미지는 신곡 분위기에 맞게 변신한 슬기, 조이의 화사한 비주얼로 좋은 반응을 얻고 있다.레드벨벳 새 미니앨범 ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’은 3월 21일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 이날 음반으로도 발매된다.한편 레드벨벳 멤버 아이린 조이 예리는 지난 14일 코로나 19확진 소식을 전했다. 멤버들의 코로나 19 확진으로 인해 오는 19~20일 열릴 예정이었던 레드벨벳 스페셜 라이브 ‘2022 The ReVe Festival : Prologue’는 불가피하게 잠정 연기, 티켓은 전액 환불된다.