블랙핑크 제니가 파리에서도 화려한 비주얼을 뽐냈다.제니는 12일 자신의 인스타그램에 "One last drop from my 2 days im Paris"라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다.사진에는 이국적인 파리의 건물들을 배경으로 매력적인 포즈를 취하는 제니의 모습이 담겼다.크롭티에 로우라이즈 하의를 착용한 제니는 슬쩍 드러난 속옷으로 힙한 매력을 더했다. 슬쩍 드러난 배꼽과 늘씬한 허리라인이 감탄을 자아낸다.한편, 제니는 지난 8일 파리 그랑 팔레 에페메르에서 열린 '샤넬 2022/23 가을겨울 레디투웨어 쇼'에 참석했다.