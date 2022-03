컴백을 앞둔 (여자)아이들 포스터가 공개됐다.13일 큐브 엔터테인먼트는 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화) 공식 SNS 채널을 통해 정규 1집 'I NEVER DIE'의 D-1 포스터를 오픈했다.공개된 포스터에는 멤버들의 실루엣과 'D-1' 문구가 함께 담겨있어 설렘은 물론 컴백 열기를 최고조로 끌어올린다. 특히 강렬한 컬러의 핑크와 블랙이 조화롭게 어우러진 디자인은 이번 신보 콘셉트를 엿볼 수 있어 뜨거운 반응을 이끌어 내고 있다.첫 번째 정규 앨범 'I NEVER DIE'는 (여자)아이들에게 주어진 것뿐만 아니라 세상의 모든 편견에 대한 그들의 감정과 생각들을 고스란히 담아낸 앨범으로 다시 한번 역대급 앨범을 예고하고 있다.매 컴백마다 독보적인 음악과 콘셉트로 음악적 역량을 입증해온 (여자)아이들은 이번 신보를 통해 다시금 '(여자)아이들'이라는 장르를 확장할 것으로 기대를 모은다.한편, (여자)아이들의 첫 번째 정규앨범 'I NEVER DIE'는 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.(여자)아이들의 정규 1집 'I NEVER DIE'는 소연의 자작곡인 타이틀곡 'TOMBOY'(톰보이), '말리지마', 'VILLAIN DIES'(빌런 다이스), 'MY BAG'(마이백), 'TOMBOY (CD Only)', 민니의 자작곡 'ALREADY'(얼레디), 'ESCAPE'(이스케이프), 우기의 자작곡 'POLAROID'(폴라로이드), 'LIAR'(라이어)까지 총 9개의 트랙이 담겼으며 전곡 작사, 작곡에 (여자)아이들의 이름을 올려 더욱 의미 있는 앨범이 될 것으로 기대된다.