브레이브걸스 멤버 민영이 코로나19 확진 판정을 받았다.12일 소속사 브레이브엔터테인먼트는 "민영은 코로나19 백신 2차까지 접종을 마친 상태였으나 어제 오후 선제적으로 실시한 자가 진단키트 검사에서 양성 반응을 보여 즉시 PCR 검사를 실시하고 오늘, 코로나19 확진 판정을 받았다. 유정, 은지 또한 선제적으로 신속 항원 검사를 실시하였고 양성 반응을 보여 현재 숙소에서 대기 중에 있다"고 밝혔다.이어 "현재 민영은 방역 당국의 지침에 따라 필요한 조치를 취하고 재택 치료 중에 있다"고 밝혔다.또한 소속사에 따르면 유나는 자가 진단키트 검사 결과 음성이며 특별한 증상을 보이지 않고 있으나 추가 확진의 가능성을 고려하고 있다.한편, 브레이브걸스의 미니 6집 'THANK YOU'는 예정대로 오는 14일 오후 6시에 발매되며 동일한 날 예정되었던 미니 6집 'THANK YOU' 발매 기념 쇼케이스는 3월 23일로 연기됐다.