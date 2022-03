[스포츠한국 모신정 기자]"아미가 있는 곳이 진짜 우리 집이구나 싶습니다. 2년 반 만에 잠실 주경기장에 팬들을 마주하고 있으니 집에 돌아왔다는 기분이 들어요. 여러분들이 박수대신 쳐주시는 클래퍼 소리에 심장이 뜁니다."그룹 방탄소년단(BTS/RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 10일 오후 7시 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울'(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)을 개최해 1만 5천 명의 아미와 만났다.이날 열린 콘서트는 지난해 10월 온라인 콘서트와 LA 콘서트를 잇는 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'의 시리즈의 일환으로 '춤은 마음 가는 대로, 허락 없이 마음껏 춰도 된다'라는 콘서트의 핵심 메시지를 담고 있다. 또한 지난 2019년 10월 개최됐던 'BTS 월드투어 '러브 유어셀프 스피크 유어셀프 더 파이널'(BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 이후 약 2년 반 만에 서울에서 열리는 대면 콘서트다.이날 오프닝 무대는 앨범 '맵 오브 더 소울 세븐(MAP OF THE SOUL : 7)'의 타이틀곡 '온(ON)'이 열었다. 화려한 폭죽과 함께 공연이 시작됐고 방탄소년단 멤버들은 화이트와 레드 계열의 재킷과 팬츠를 입고 화려한 무대를 펼쳤다. 이어 '불타오르네'와 '쩔어', "DNA" 등 관객들의 흥을 돋우는 앨범별 히트곡들이 이어졌다.이전 공연들이 앨범 단위의 수록곡 중심으로 세트리스트를 구성했다면, 이번 공연에서는 연출진과 방탄소년단 멤버들이 함께 곡 선정을 진행하며 대면 공연에서 한 번도 보여주지 않았던 곡이나 방탄소년단이 팬들에게 꼭 보여 주고 싶은 곡, 팬들이 보고 싶어할 만한 곡을 세트리스트로 완성시켰다. 특히 2년 반 만의 서울 대면 콘서트인 만큼 솔로곡을 제외하고 일곱 멤버 모두가 무대 위에서 함께 할 수 있는 곡 위주로 엄선해 배치했다.방탄소년단 리더 RM은 이날 콘서트 오프닝 멘트에서 "우리가 주경기장에서 다시 만났다. 너무 반갑다. 'BTS 퍼미션투댄스 온 스테이 서울'이 이 곳에서 시작됐다. 여러분이 객석에서 계시다는 것 만으로 남다른 기분이 든다. 언제 이렇게 박수로리로만 가득찬 콘서트를 하겠나. 역사에 길이 남을 콘서트다"라고 소감을 전했다.뷔는 "예전에 카메라만 두고 콘서트를 했는데 지금 너무 감동이고 설렌다"고 소감을 밝혔고 이어 제이홉은 "우리가 모두 즐길 수 있는 곽 찬 무대를 준비했다. 그 누구의 눈치도 보지 말고 마음껏 즐겨달라"고 밝혔다.지민은 "저희가 리허설을 하는데 너무 추워서 여러분이 감기 걸리실까봐 걱정을 많이 했는데 춥지 않으시도록 열심히 하겠다"고 말했다. 이어 슈가는 " 함성을 못지르셔서 아쉬운 부분도 있겠지만 2년 반 만에 함께 있다는 게 가장 중요한 것 아니겠나. 정말 많이 기다렸고 설레고 공연 전 긴장을 많이 했다. 설레고 벅찬 감정은 우리도 마찬가지다. 함께 즐기자"고 말했다.진은 "온라인으로 보는 아미들도 많으실텐데 공간은 다르겠지만 후회 없이 즐겨달라고 말했다. 이어 정국은 "여기 계신 아미분들에게 정말 보여드리고 싶었는데 단 하나의 후회도 남지 않도록 모든 것 쏟아붓겠다. 즐겨주시기 바란다"고 소감을 전했다.오프닝 멘트 이후 '블루 앤 그레이(Blue & Grey)'와 '블랙 스완(Black Swan)', '피 땀 눈물', '페이크 러브(FAKE LOVE)', '라이프 고즈 온(Life Goes On)', '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)', '다이너마이트'(Dynamite), '버터(Butter)' 등의 무대가 펼쳐졌다.특히 '블랙 스완' 또한 국내 대면콘서트에서는 처음으로 관객에게 선보이는 무대로 국내 시상식 무대들에서 압도적인 퍼포먼스와 경관을 자아내던 것에서 또 한 번 업그레이드돼 백조로 등장한 무용수들과 흑조로 분한 방탄소년단 멤버들의 군무가 한 편의 무용극 못지 않은 예술성 넘치는 퍼포먼스로 탄생했다.이어 '잠시' '아우트로 윙즈(Outro : Wings)', '스테이(Stay)', '쏘 왓(So What)' 등의 무대가 이어졌다. 방탄소년단 멤버들은 해당 무대에서 이동차 위에 올라 잠실 주경기장의 트랙을 한 바퀴 돌며 객석의 관객들에게 좀 더 가까이 다가가기도 했다. 이어 '아이돌(IDOL)', '홈(HOME)', '에어플레인 파트투(Airplane pt.2)', '뱁새', '병' 등의 곡이 이어졌고 엔딩곡은 '퍼미션 투 댄스Permission to Dance'가 장식했다.방탄소년단 멤버들은 엔딩 멘트에 정성을 쏟으며 2년 반 만에 열린 국내 콘서트에서 아미들과 호흡하며 느낀 벅찬 소감을 밝혔다.제이홉은 "주경기장을 꽉 채운 아미들을 보니 뭉클하다. 아미가 있는 곳이 진짜 우리의 집이구나 싶다. 여러분들은 잘 지내셨나, 저는 마냥 잘 지내지는 못했다. 2년 반 동안 이 코로나가 언제 끝날지 여러분을 그리워하며 또 기다리면서 지냈다. 마냥 잘 지내지만은 못했는데 오늘 이 자리에서 여러분을 본 순간 그 마음이 싹 정리됐다. 온라인 콘서트도 하고 우리끼리 무대 꾸미면서 관객이 없어도 열심히 산 것 같았는데 그게 사실 너무 힘들더라. 공연은 가수와 관객 여러분이 한 자리에 있어야 완성되는 것 같다. 오늘 깊게 느꼈다. 너무 기쁘고 감사하다"고 소감을 전했다.이어 뷔는 "지난번 공연 때 다리를 다쳐서 저기 앉아 있었다. 강철 다리로 돌아오겠다고 했는데 아톰 다리 같다. 이번에 강철다리로 돌아왔다"며 너스레를 떤 뒤 "2년 반 만의 콘서트여서 많은 기대를 하고 신나게 놀아야겠다고 생각했다. 그리고 정말 신나게 놀았다. 아미들의 목소리 대신 박수를 들으니 다음에는 기필코 아미들의 목소리 듣겠다는 목표가 생겼다"고 말했다.정국은 "이동차 무대에서 여러분들을 가까이서 뛰니 심장이 바운스 바운스한다. 예전 생각들이 참 많이 난다. 마음이 많이 아리면서 행복했다. 이 행복한 시간들을 위해 체력도 기르고 운동도 하고 춤도 추고 했는데 그래도 힘들다. 그래도 여러분이 계시니 힘을 낼 수 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "2년 반 만인데 체감은 23년인 것 같다. 아미들을 너무 못봤다. 오늘 엔딩 멘트를 어떻게 할까를 콘서트 날이 잡히고 2주전부터 생각했다. 잠들기 전 누워 있는데 엔딩 멘트 때문에 잠이 안오더라. 시뮬레이션을 돌려봤다. 교장 선생님처럼 멋있는 말을 하고 싶은데 자면서도 말문이 막혀서 웃고 있다. 저는 말재주도 없고 길게는 말 못하겠더라. 즉흥적으로 말한다면 너무 보고 싶었고 너무 행복하다. 지금 이 순간 여러분들도 저희들 덕분에 꼭 행복한 시간이 되셨으면 한다. 오늘 너무 행복했다. 앞으로도 행복한 날 많이 만들자. 이제 시작이다"라고 말했다.슈가 또한 "지난 번 잠실 공연 때 잠시만 기다려 달라고 했는데 2년 반이나 지나다보니 정말 죄송했다. 다시 만났을 때는 팬들로 가득한 주경기장에서 놀고 싶었는데 그러지 못해 죄송한 마음이 있다. 오늘 즐거우셨나. 앞으로 더 좋은 날이 있을 것"이라고 말했다.지민은 "그동안 저희도 그렇고 여러분도 그렇고 서로 아쉬워 하고 얼마나 보고 싶어했는지 다들 아실 것 같다. 사운드 리허설 할 때 여러분들을 보니 기분이 이상하더라. 고향에 돌아왔다, 집에 돌아왔다 이런 생각이 든다. 여러분들 함성도 못내시고 일어설 수도 없어서 어쩌지 했는데 저희들 앞에서 클래퍼를 열심히 치는 모습을 보니 기분이 다 풀렸다"고 말했다.진은 "저희가 콘서트 준비를 많이 했다. 미국에서 먼저 한 큐시트이긴 하지만 한국에서 한다고 할 때 고민이 있었다. 큐시트를 많이 바꿀 것인가 가져갈 것인가 였다. 한국 아미분들이 두 눈으로 이 큐시트를 담지 못했기에 가져가는 게 맞다고 봤다"고 말했다.리더 RM은 "이 지긋지긋한 언택트, 비대면 공연 쉽지 않다. 예전에 눈 앞의 사람들을 보고 에너지 받고 같이 뛰고 사랑한다고 말하고 점프하고 있을 때는 당연한 거였는데 지난 2년은 너무 힘들었다. 이번 공연은 저희의 모든 것을 갈아넣은 공연이다. 결연한 마음으로 무대에 올라왔다. 저희가 오늘 '홈'을 불렀는데 우리가 진정 집에 왔기에 여기가 우리의 고향 아니겠나. 지금 공연이 돌아보면 웃길 수도 있겠다. 하지만 나중에 아들, 딸들에게 '라떼는 말이야'라며 환하게 웃으며 들려줄 수 있을 것 같다. 우리의 노래는 여러분들이 계시는 그 곳에서 완성된다. 우리와 함께 춤을 춰달라"며 소감을 밝혔다.한편 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-서울'은 오는 12, 13일 잠실종합운동장 주경기장에서 계속 공연을 이어간다. 오는 12일 공연은 라이브 뷰잉을 통해 전 세계 생중계되며 13일 공연 또한 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 온라인 라이브 스트리밍이 진행된다.