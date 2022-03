[스포츠한국 모신정 기자]그룹 방탄소년단이 2년 반 만에 서울 대면 콘서트를 여는 소감을 밝혔다.방탄소년단은 10일 오후 7시 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'을 열고, 팬들과 만났다. 국내에서 펼쳐지는 대면 콘서트는 지난 2019년 10월 'BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 이후 2년 반 만이다.방탄소년단 리더 알엠은 이날 콘서트 오프닝 멘트에서 "우리가 주경기장에서 다시 만났다. 너무 반갑다. '비티에스 퍼미션투댄스 온 스테이 서울'이 이 곳에서 시작됐다. 여러분이 객석에서 계시다는 것 만으로 남다른 기분이 든다. 언제 이렇게 박수로리로만 가득찬 콘서트를 하겠나. 역사에 길이 남을 콘서트다"라고 소감을 전했다.뷔는 "예전에 카메라만 두고 콘서트를 했는데 지금 너무 감동이고 설렌다"고 소감을 밝혔고 이어 제이홉은 "우리가 모두 즐길 수 있는 곽 찬 무대를 준비했다. 그 누구의 눈치도 보지 말고 마음껏 즐겨달라"고 밝혔다.지민은 "저희가 리허설을 하는데 너무 추워서 여러분이 감기 걸리실까봐 걱정을 많이 했는데 춥지 않으시도록 열심히 하겠다"고 말했다.이어 슈가는 " 함성을 못지르셔서 아쉬운 부분도 있겠지만 2년 반 만에 함께 있다는 게 가장 중요한 것 아니겠나. 정말 많이 기다렸고 설ㄹㅔㅆ고 공연 전 긴장을 많이 했다. 설레고 벅찬 감정은 우리도 마찬가지다. 함께 즐기자"고 말했다.진은 "온라인으로 보는 아미들도 많으실텐데 공간은 다르겠지만 후회 없이 즐겨달라고 말했다. 이어 정국은 "여기 계신 아미분들에게 정말 보여드리고 싶었는데 단 하나의 후회도 남지 않도록 모든 것 쏟아붓겠다. 즐겨주시기 바란다"고 고삼을 전했다.