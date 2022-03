▶ 현지 팬 폭발적 성원으로 하루 더 추가

▶ 올해로 일본 데뷔 5주년

▶ 16일 한일 버전 동시 수록 베스트앨범

▶ 5월엔 데뷔 5주년 DVD, 7월엔 日 정규 4집까지

[스포츠한국 조성진 기자] 트와이스가 오는 4월 25일 일본 도쿄돔 공연을 추가 개최한다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 전했다. 현지 팬들의 열화와 같은 성원에 의한 추가 공연이다.트와이스는 네 번째 월드투어 ‘TWICE 4TH WORLD TOUR Ⅲ’)의 일환으로 4월 23~24일 양일간 일본 도쿄돔 공연을 발표한 바 있다. 이로써 트와이스는 23일부터 25일까지 3일간 ‘일본 공연의 메카’로 알려진 도쿄돔에서 총 3회의 단독 공연을 갖는다.트와이스는 2019년 3월 도쿄돔에서 단독 콘서트를 열고 해외 아티스트 사상 데뷔 후 최단기간 도쿄돔 입성을 이뤘다.트와이스는 올해로 일본 데뷔 5주년을 맞는다. 이를 기념해 16일 일본 네 번째 베스트 앨범 ‘#TWICE4’를 발매한다. 신보엔 I CAN’T STOP ME, CRY FOR ME, Alcohol-Free, ‘SCIENTIST’ 한일 버전이 동시 수록된다.또한, 트와이스는 5월 데뷔 5주년 기념 DVD, 7월 일본 정규 4집 발매 등 다채로운 프로젝트를 선보인다.