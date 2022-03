배우 헤이든(원성연)이 한인 이민사회를 소재로 한 드라마 ‘Back to One(가제)’의 주인공으로 나선다.‘Back to One‘은 한 에피소드가 30분 분량으로 총 5회로 구성되는 시리즈다. LA에 소재한 한인 필름 프로덕션에서 벌어지는 6명의 한인 젊은이의 열정, 사랑, 도전, 실패 등의 인생이야기를 담을 예정이다.헤이든이 연기할 주인공 ‘송카일’은 6명의 주인공 중 한 명으로 어렸을 때 미국으로 이민을 온 1.5세 출신이다. 한인으로서 미국에서 살아가며 느끼는 그의 이야기를 헤이든만의 자연스러우면서 매력적인 연기로 선보일 예정이다.한편, 이번 프로젝트는 한국 제작 K콘텐트가 아니고 해외에서 자체 제작되는 첫 K콘텐트라는 점에서 또한 기대가 크다. 미드 Loveospeechless 등 다양한 작품으로 할리우드에서 활동중인 배우 종맨킴을 비롯하여 Ian Oh, 김봄, 이인성, Josh Jong, 조혜수, Sean(윤영호), 정민진 배우들이 출연을 결정 지으며 기대를 모으고 있다.한편, 헤이든은 최근 OCN 드라마 '경이로운 소문', tvN '사이코메트리 그녀석', ' MBC 드라마 '이리와 안아줘' 등에 출연했다.