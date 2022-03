[스포츠한국 모신정 기자]그룹 방탄소년단의 콘서트 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'가 이틀 앞으로 다가온 가운데 빅히트 뮤직 측이 이전 공연과 차별점을 공개했다.방탄소년단은 오는 10일, 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'을 개최한다. 이들은 지난해 11월 말~12월 초 미국 로스앤젤레스에서 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 대면 콘서트를 펼친 바 있으나, 국내 대면 콘서트는 지난 2019년 10월 'BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]' 이후 약 2년 반 만이다.방탄소년단은 앞서 V라이브를 통해 "바라고 바라던 콘서트가 며칠 남지 않았는데, (팬 여러분을) 볼 수 있다는 것만으로도 감사해 하면서 콘서트를 하겠다. 하루빨리 만나서 추억을 만들고 싶다"라고 소감을 전했다. 이들은 "2년이 넘는 시간 동안 '언제 한국 팬 분들을 볼 수 있을까'라는 생각을 수백 번 했는데 그 순간이 오니까 너무 뜻깊고, 감정을 어떻게 말로 표현해야 할지 모를 정도로 벅찬 기분"이라고 덧붙였다.방탄소년단의 벅찬 감동은 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'에 고스란히 담길 예정이다. 지난해 10월 시작된 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'의 시리즈의 일환으로, 콘서트 제목이자 방탄소년단의 곡명이기도 한 'Permission to Dance'의 진정한 의미를 살리기 위해 한층 업그레이드된 버전으로 준비됐다.방탄소년단은 지난 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 공연 때처럼 대형 LED를 설치해 관객과의 거리를 좁힌다. 앞서 진행해왔던 온라인 콘서트에서 빛을 발한 화려한 미술 세트나 소품, AR이나 XR 같은 고도화한 기술보다는 '만남' 그 자체에 집중한다. 방탄소년단은 관객들을, 관객들은 방탄소년단에 집중하며 서로 무대를 온전히 즐길 수 있도록 기획됐다.지난해 10월과 11월 말~12월 초 각각 개최된 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE'와 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' 공연에서도 선보인 바 있는 LED는 방탄소년단 콘서트 사상 최대 규모로, 무대 위 방탄소년단이 돋보이고 생생하게 보일 수 있도록 만들었다. 특히, 이번 콘서트에서는 LED 디자인이 확 달라진다. 생동감을 살리기 위해 최대 크기를 유지하면서도 곡 별로 차별화한 장면을 구현할 수 있도록 상하전후 전환이 가능한 가변형 '이동식 LED'를 중앙에 설치해 다양한 볼거리를 제공한다.'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'의 콘서트 총 연출을 맡은 하정재 LP(Lead Professional)는 "방탄소년단이 2년 반 만에 서울에서 팬들을 직접 만나는 콘서트인 만큼 그 만남의 순간에 최대한 집중할 수 있는 공연을 만들고자 했다. 이 공연에서는 아티스트가 팬들의 눈을 마주보며 노래하고, 팬들에게 한 걸음이라도 더 가까이 다가가는 것이 가장 중요하다고 생각했다. 초대형 LED 역시 이 같은 기획 의도로 탄생한 것"이라고 설명했다.하정재 LP는 "이전 공연에서는 앨범 단위의 수록곡 중심으로 세트리스트를 구성했다면, 이번 공연의 경우 처음부터 열린 상태에서 시작했다. 방탄소년단의 모든 곡을 올려놓고, 대면 공연에서는 한 번도 보여 주지 않았던 곡, 방탄소년단이 팬분들한테 보여 주고 싶은 곡과 팬분들이 보고 싶어 할 만한 곡 등을 일곱 멤버와 논의하며 세트리스트를 완성했다"라고 소개했다. 방탄소년단은 오랜만에 서울에서 열리는 대면 콘서트인 만큼 솔로곡보다는 일곱 멤버가 무대 위에서 함께 할 수 있는 곡 위주로 엄선했다.방탄소년단은 코로나19 팬데믹 상황으로 예정된 월드 투어가 취소되면서 관객들 앞에서 보여 주지 못했던 아쉬움을 달래기 위해 'MAP OF THE SOUL : 7'의 타이틀곡 'ON'과 수록곡 'Black Swan'을 선곡했다. 하정재 LP는 "두 곡 모두 큰 스케일의 퍼포먼스가 돋보이는 곡으로, 대규모 댄서들과 함께하는 퍼포먼스 준비에 심혈을 기울였다"라고 전했다.또한, 이번 서울 콘서트에서는 지난 LA 공연과는 다른, 새롭게 준비한 곡들도 포함된다. 총 3일간 펼쳐지는 이번 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL'에서 방탄소년단은 회차별로 일부 선곡에 변화를 주며 한층 풍성한 레퍼토리로 팬들과 만날 예정이다.