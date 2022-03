▶ ‘Oh Sorry Ya’…선미 올해 첫 신곡이기도

▶ 스포티파이 ‘EQUAL 캠페인’ 일환

▶ 글로벌 아티스트로 한단계 도약

[스포츠한국 조성진 기자] 가수 선미가 세계 여성의 날 기념의 일환으로 신곡 ‘Oh Sorry Ya’를 공개한다.세계 최대 음원스트리밍 플랫폼 ‘스포티파이’는 8일 오후 2시 세계 여성의 날을 기념하는 EQUAL 캠페인의 일환으로 가수 선미와 함께 스포티파이 싱글즈 프로젝트를 발표한다고 전했다.선미는 이번 프로젝트에 아시아 지역 대표로 참여, 올해 첫 신곡 ‘Oh Sorry Ya’를 전 세계 스포티파이 청취자들에게 독점으로 선보인다.이번 프로젝트는 여성 아티스트 및 창작자를 위한 스포티파이의 글로벌 이니셔티브 ‘EQUAL 캠페인’과 본인 곡의 재녹음이나 타 아티스트의 커버곡 및 신곡 녹음을 지원하는 스포티파이의 프로그램 ‘스포티파이 싱글즈’가 결합된 프로젝트다.올해 EQUAL 캠페인엔 선미의 오리지널 신곡 외에도 미국의 싱어송라이터 에델 케인, 멕시코 아티스트 브루세스가 각각 브리트니 스피어스와 스파이스 걸스 커버곡을 발표했다.‘세계 여성의 날’에 맞춰 모든 음악작업은 프로듀서부터 엔지니어까지 여성으로 구성됐다.LA를 기반으로 활동하는 여성 작곡/프로듀싱 듀오 ‘LYRE’가 공동 프로듀싱한 선미의 신곡 ‘Oh Sorry Ya’는 댄서블한 레트로 바이브에 취할 수 있는 곡으로, 선미의 세 번째 미니앨범 ‘1/6(6분의 1)’ 수록곡 ‘Borderline’의 연장선에 있는 작품이다. ‘Borderline’에서 자신의 내면 깊숙한 이야기를 털어놨던 선미는 ‘Oh Sorry Ya’를 통해 과거의 선미와 새로운 선미의 충돌을 노래한다. 마치 두 명의 자아가 대화하듯 다양하게 변주되는 보컬을 통해 선미의 다양한 매력을 느낄 수 있다.선미는 “아시아를 대표해 이번 프로젝트에 참여하게 돼 영광”이라며, “글로벌 여성 프로듀서팀인 LYRE와의 협업과정도 즐거웠고, 좋은 결과물을 선보일 수 있게 돼 기쁘다”고 소감을 밝혔다.선미의 소속사 어비스컴퍼니(ABYSS COMPANY) 관계자는 “유일한 아시아권 아티스트로 이번 ‘EQUAL X 스포티파이 싱글즈’ 프로젝트에 참여한 만큼, 선미가 글로벌 아티스트로 한 단계 더 발돋움할 수 있도록 스포티파이에서 이번 프로젝트를 포함해 다방면으로 지원해줬다”며, “앞으로도 이처럼 더 많은 글로벌 팬들에게 ‘선미팝’을 들려드릴 수 있도록 어비스에서도 최선을 다할 것”이라고 말했다.스포티파이 관계자는 “선미는 독자적인 영역을 구축한 대표적인 K팝 여성 솔로 아티스트 중 하나로, 다양한 매력을 가진 여성 아티스트들을 응원하고 알리는 EQUAL 프로젝트 취지에 부합해 선정하게 됐다”며, “보다 많은 여성 아티스트들이 본인의 음악을 선보일 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 전했다.