그룹 레드벨벳 예리가 건강한 섹시미를 드러냈다.예리는 7일 자신의 인스타그램에 "until the last minute"란 글과 함께 필라테스를 하고 있는 사진을 올렸다.공개된 사진 속 예리는 핫핑크 브라톱에 조거팬츠를 입고 필라테스 운동을 즐기고 있다.한쪽 다리를 들어올리는 동작으로 탄탄한 엉덩이 라인을 자랑한 그는 브라톱으로 놀라운 볼륨감과 사랑스러운 매력을 동시에 드러내 눈길을 끌었다.한편 예리는 지난 1월 개봉한 영화 '블루버스데이'에 출연했다.