▶ 열정의 에너지와 ‘감성’의 만남

▶ 뮤비도 같이 공개…데이브 메이어스 연출

▶ 4월 정규 3집 ‘Familia’ 발매

[스포츠한국 조성진 기자] 세계에서 가장 ‘핫’한 두 솔로 가수가 만났다.쿠바 출신의 세계적인 팝스타 카밀라 카베요(Camila Cabello)가 신곡 ‘am Bam’을 발매했다. 이번 신곡엔 싱어송라이터 에드 시런(Ed Sheeran)이 함께 했다.카밀라 카베요의 대표곡 ‘Havana’는 RIAA 다이아몬드 인증과 함께 빌보드 1위, 아메리칸뮤직어워드(AMA) 3관왕, 비디오뮤직어워드(VMA) ‘올해의 비디오’상 등을 받았다. 카밀라 카베요의 또다른 인기곡 ‘Senorita’은 빌보드 1위, 빌보드뮤직어워드 ‘탑 콜라보’상, 그래미어워드 노미네이션 등을 기록했다. 지난해 발매한 ‘Don't Go Yet’ 역시 스포티파이 스트리밍 2억 2300만 회를 돌파했다.카밀라 카베요 신곡 ‘Bam Bam’에 참여한 에드 시런은 4개의 멀티플래티넘, 4회의 그래미 수상 등 싱어송라이터로서 전무후무한 인기를 누리고 있다. 에드 시런은 이번 피처링에서 자신의 감성적인 목소리를 카밀라 카베요의 정열적 에너지에 녹여냈다.카밀라 카베요는 'Bam Bam' 뮤직비디오도 함께 공개했다. 뮤직비디오 연출은 'Havana'와 'Senorita', 'My Oh My', 'Liar'를 함께한 데이브 메이어스가 맡았다.한편, 카밀라 카베요는 이번 신곡과 함께 정규 3집 ‘Familia’를 예고했다. 앨범은 4월 발매될 예정이다.