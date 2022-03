[스포츠한국 모신정 기자]레드벨벳(Red Velvet, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 새 미니앨범으로 올봄 가요계를 매료시킬 전망이다.오는 21일 발매되는 레드벨벳 새 미니앨범 ‘Red Velvet ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’(레드벨벳 ‘더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬’)은 타이틀 곡 ‘Feel My Rhythm’을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡이 수록되어 있어, 전 세계 음악 팬들의 뜨거운 반응을 얻을 것으로 보인다.특히 이번 앨범은 그간 ‘빨간 맛 (Red Flavor)’, ‘Power Up’(파워 업), ‘음파음파 (Umpah Umpah)’, ‘Queendom’(퀸덤) 등의 히트곡으로 여름 흥행 불패 행진을 펼치며 ‘서머퀸’ 수식어를 얻은 레드벨벳의 새로운 변신을 예고해 컴백 기대감을 증폭시킨다.더불어 레드벨벳은 그룹뿐만 아니라 솔로, 유닛 활동을 통해 폭넓은 음악 스펙트럼과 콘셉트 소화력을 입증해왔다. 뿐만 아니라 연기, DJ, MC, 예능 등에서도 다재다능한 매력으로 두루 활약하고 있는 만큼, 이번 앨범을 통해 보여줄 모습에 관심이 쏠린다.또한 레드벨벳은 컴백에 앞서 3월 19~20일 양일간 서울 올림픽공원 SK핸드볼경기장에서 스페셜 라이브 ‘2022 The ReVe Festival : Prologue’(2022 더 리브 페스티벌 : 프롤로그)를 진행하고 팬들과 만난다.레드벨벳 새 미니앨범 ‘Red Velvet ‘The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm’’은 오늘(2일)부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 시작한다.