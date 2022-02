그룹 방탄소년단이 'Dynamite'로 일본 레코드협회로부터 역대 최단기간에 '다이아몬드' 인증을 획득하는 대기록을 세웠다.28일 일본 레코드협회에 따르면, 방탄소년단이 지난 2020년 8월 21일 발표한 'Dynamite'가 누적 재생수 5억 회를 돌파하며 2022년 1월 기준 '다이아몬드' 인증 작품에 올랐다. 지난 1월 31일(인증일) 기준으로 'Dynamite'는 공개된 지 529일 만에 다이아몬드 인증을 받아 협회가 2020년 4월 스트리밍 부문 인증을 시작한 이래 최단기간 '다이아몬드' 달성 신기록을 작성했다.방탄소년단은 이와 동시에 일본 레코드협회로부터 스트리밍 부문 다이아몬드 인증을 받은 최초의 해외 아티스트가 됐다.일본 레코드협회는 곡의 누적 재생 횟수(스트리밍 부문)에 따라 실버(3,000만 회 이상), 골드(5,000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 구분해 매달 공식 홈페이지를 통해 인증한다.방탄소년단은 앞서 지난해 5월 공개된 'Butter'로 일본 레코드협회의 스트리밍 부문 최단기간 '플래티넘' 인증 획득 신기록을 쓴 바 있다.또한, 방탄소년단은 지난달에도 일본 베스트 앨범 타이틀곡 'Film out'과 2019년 7월 일본에서 공개된 'Lights'로 누적 재생수 1억회를 달성해 '플래티넘' 인증(2021년 12월 기준) 작품 명단에 이름을 올렸다.방탄소년단은 '스트리밍 부문'뿐 아니라 일본 레코드협회의 앨범, 싱글, 다운로드, DVD 등 여러 부문에서 다수의 작품으로 '밀리언', '트리플 플래티넘', '더블 플래티넘', '플래티넘' '골드' 등의 인증을 획득한바 있다.방탄소년단은 다음달 10일과 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' 오프라인 공연을 통해 팬들을 만난다. 이어 오는 4월 8~9일(이하 현지시간)과 15~16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'가 펼쳐진다.