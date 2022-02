▶ 향년76세, 명그룹 '프로콜 하럼' 리드보컬

▶ 호소력 깊은 보컬 겸 명 건반 연주자

▶ 프로콜 하럼 이후에도 많은 음악가들 세션

▶ 에릭 클랩튼, 조지 해리슨, 롤링 스톤즈 등등

[스포츠한국 조성진 기자] 영국의 록그룹 프로콜 하럼(Procol Harum)의 리드보컬이자 명 피아니스트인 게리 브루커(Gary Brooker)가 19일 76세의 나이로 저택에서 타계했다. 외신에 따르면 게리 브루커는 그간 암으로 투병 중이었다.게리 브루커는 60년대 히피 시대 송가이자 록음악사 불후의 명곡인 ‘A Whiter Shade of Pale’에서 각혈하듯 절절한 호소력의 보컬을 들려준 장본인이다.게리 브루커는 또한 조지 해리슨과 절친이기도 해, 조지 해리슨의 1970년 명작 ‘All Things Must Pass’에서 피아노를 연주하기도 했다. 뿐만 아니라 조지 해리슨의 ‘Somewhere in England’와 ‘Gone Troppo’ 등 후기 솔로앨범에서도 키보드 세션으로 참여했다. 조지 해리슨이 사망한 후 2002년 11월 29일 런던의 로열 앨버트홀 공연에서도 멋진 연주를 들려줬다.1945년 이스트런던에서 태어난 게리 브루커는 67년 작사가 키스 리드, 오르가니스트 매튜 피셔, 기타리스트 레이 로여, 베이시스트 데이빗 나이트와 함께 프로콜 하럼을 결성했다.프로콜 하럼은 데뷔싱글 ‘A Whiter Shade of Pale’로 대대적인 성공을 거두며 음악계에 존재감을 드러냈다.바로크와 클래식 음악의 영향을 받은 게리 브루커의 인상적인 보컬이 특징인 ‘A Whiter Shade of Pale’은 67년 영국 차트에서 6주 동안 1위를 차지했고 무려 1000만 장 이상 판매고를 올렸다.77년 프로콜 하럼과 헤어진 후 게리 브루커는 키보디스트로서 에릭 클랩튼의 라이브 밴드에 합류해 클랩튼의 81년 스튜디오 앨범 ‘Another Ticket’에서 좋은 연주를 선보였다.이외에도 97년부터 99년까지 링고 스타 올스타 밴드(All-Starr Band)와 함께 했고, 롤링 스톤즈 출신의 베이시스트 빌 와이먼 및 그의 리듬 킹(Rhythm Kings) 밴드와 투어를 하기도 했다.이외에도 게리 브루커는 연기에도 재능을 보여 96년 블록버스터 뮤지컬 드라마 ‘에비타’에도 출연한 바 있다.게리 브루커는 65년 스위스 출신의 여성 프랑수아즈 리에도와 사랑을 시작해 68년 7월 결혼했지만 슬하에 자식을 두지 않았다.