수지가 남다른 패션 소화력을 선보였다.수지는 2022 S/S 시즌 브랜드 게스의 봄 컬렉션 화보를 공개했다.이번 화보의 컨셉은 #DOTD (Denim Of The Day)로, SNS 상에서 가장 인기있는 해시태그 중 하나인 #OOTD (Outfit Of The Day)에 착안하여 게스의 신상 데님을 활용한 수지의 데일리 룩이다.특히 화보 속 수지는 남다른 청바지핏으로 우월함을 드러내고 있다.한편, 수지는 최근 4년만의 신곡 '새틀라이트' 공개했다.