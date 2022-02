[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 오는 3월 10일, 12~13일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 오프라인 공연을 개최한다. 이번 공연은 오프라인 공연과 온라인 라이브 스트리밍이 동시에 진행될 예정이다.방탄소년단의 소속사인 빅히트 뮤직은 16일 오전 10시 위버스를 통해 서울에서 열리는 오프라인 공연 ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL’의 개최 소식을 알렸다.빅히트 뮤직 측은 "BTS와 ARMY가 함께 춤출 수 있는 무대 ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL’이 오프라인 공연과 온라인 라이브 스트리밍으로 개최된다. 음악과 춤을 통해 BTS와 ARMY가 다시 한 번 하나되는 그날에 함께해달라"고 공지했다.빅히트 뮤직 측은 "오프라인 공연은 정부 및 지자체의 공연장 방역지침을 준수한 객석 간 거리두기 지침에 따라 좌석을 마련할 예정이다. 진행 시점의 사회적 거리두기 단계별 방침에 따라 공연이 취소 또는 변경될 수 있다"고 상세 고지하기도 했다.방탄소년단의 오프라인 공연 상세 일정은 아래와 같다.▶ 일 시2022년 3월 10일(목) PM 7:00 (KST) / 온라인 스트리밍 동시 진행2022년 3월 12일(토) PM 6:00 (KST) / 글로벌 극장 라이브 뷰잉 동시 진행2022년 3월 13일(일) PM 6:00 (KST) / 온라인 스트리밍 동시 진행▶ 장 소: 잠실종합운동장 주경기장