[스포츠한국 조성진 기자] 가수 수란이 인기 래퍼 도끼(Dok2)와 콜라보한 신곡을 선보인다.이에 앞서 수란은 14일(월) 정오 공식 SNS를 통해 새 프로필 사진과 디지털 싱글 ‘Devils in the city’ 티저 영상를 공개했다.수란은 드라마 ‘트레이서’, ‘하이클래스’ 등 활발히 OST 활동을 이어왔으며 개인 활동으로는 원슈타인과 발표한 싱글 ‘Blanket’ 이후 8개월 만이다.공개된 티저 영상에선 헬기장, 하늘, 도시 야경이 연속으로 등장한다. 실력파 인기 래퍼 도끼의 이름을 노출하며 그와의 콜라보를 알리기도 했다.수란은 2014년 싱글 ‘I feel’로 데뷔 후 힙합, R&B, 팝, 발라드 등을 오가며 활동해 왔다. 작사 작곡과 프로듀싱 능력을 갖춘 싱어송라이터로 자신만의 음악세계를 구축해 왔으며 빈지노, 화사, 크러쉬, 스윙스, 헤이즈, 카더가든, 원슈타인 등 많은 아티스트들과 협업을 하기도 했다.수란의 새 싱글 ‘Devils in the city’는 퓨처 R&B 장르의 곡으로, 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.