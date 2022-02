[스포츠한국 조은애 기자] 그룹 소녀시대 태연이 사랑을 노래한다. 오랜만에 정규 앨범으로 컴백한 그가 한층 짙어진 감성으로 '믿듣탱' 저력을 입증할 전망이다.14일 오후 태연 정규 3집 '아이앤비유'(INVU) 온라인 기자간담회가 열렸다. 이번 행사에는 태연이 참석해 새 앨범에 대한 다양한 이야기를 나눴다. 진행은 방송인 재재가 맡았다.태연이 이날 공개하는 정규 3집 '아이앤비유'는 약 2년 3개월 만에 선보이는 정규 앨범으로, 태연의 한층 성숙해진 보컬과 음악 색깔을 담은 총 13곡이 수록됐다.타이틀곡 '아이앤비유(INVU)는 부드럽고 몽환적인 신스 사운드와 후렴에 등장하는 플룻 멜로디가 인상적인 하우스 기반의 팝 댄스 곡으로, 매번 상처받고 지칠 걸 알지만 그럼에도 사랑에 마음을 아끼지 않는 나와 그런 자신과는 너무 다른 상대방을 보며 느끼는 감정을 표현했다.이날 태연은 "원래 제가 항상 자전적인 의미의 곡들을 많이 발표했다. 대표적으로 '아이'(I) 같은 곡들이 그렇다. 이번엔 사랑이라는 주제를 크게 잡고 만들었다. 사랑에 대한 복잡한 감정을 다각적으로 표현했다. 마침 오늘이 밸런타인데이 아닌가. 사랑과 관련이 있다"며 "장르는 다양하다. 비주얼, 퍼포먼스로 특징을 잡을 수 있게 해봤다"고 설명했다.이어 "늘 그랬듯 다양한 곡 구성과 그 안의 통일성을 원했다. 곡 배치도 굉장히 신경 썼고 전체적인 주제는 사랑이라 가사에도 심혈을 기울였다. 보컬도 스스로는 한 단계 성장한 느낌이랄까. 스스로를 뛰어넘고자 노력했다"고 강조했다.타이틀곡에 대해서는 "'내 사랑을 받는 네가 부럽다', '나만큼 아프지 않은 네가 부럽다', '나 같은 사람이 또 어딨니' 그렇게 여러가지로 해석될 수 있다. 그래서 보컬도 좀 더 깊이감 있게 표현하려고 노력했다. 태연 곡에는 고음이 빠질 수 없으니까 굉장히 매력적인 고음 부분도 넣었다. 스토리텔링은 좀 더 드라마틱하게 구성했다. 데모를 처음 듣자마자 '이거다!' 느낌이 왔다. 다른 직원분들께 많이 선택을 못 받은 곡이라 어떻게 보면 모험이었다. '이 사람들을 납득시켜보고 싶다'는 생각이 들었다"며 자신감을 드러냈다.이번 앨범에는 타이틀곡 외에도 태연의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있는 곡들이 다수 포함됐다. 노르웨이 작곡가 에드바르드 그리그(Edvard Grieg)의 '솔베이의 노래'를 샘플링한 R&B 발라드곡 '그런 밤'(Some Nights), 빈티지한 기타 연주가 감성을 자극하는 '세트 마이셀프 온 파이어'(Set Myself On Fire), 디스코 리듬과 베이스 연주가 돋보이는 팝 댄스 곡 '어른아이'(Toddler), 그리스 로마 신화 속 사이렌을 모티브로 사랑에 빠진 상대를 파멸로 이끄는 가사가 매력적인 '사이렌'(Siren), 모든 추억과 감정이 사라져버린 마음을 무엇도 머물 수 없는 황폐한 공간으로 묘사한 '콜드 애즈 헬'(Cold As Hell), '타임리스'(Timeless), '품'(Heart), '노 러브 어게인'(No Love Again), '유 베터 낫'(You Better Not), '엔딩 크레딧'(Ending Credits), '캔트 콘트롤 마이셀프'(Can't Control Myself), '위켄드'(Weekend) 등 총 13곡이 팬들의 마음을 사로잡을 것으로 보인다.특히 태연은 '그런밤'에 대해 "감정이 풍부한 곡이다. 가성도 많이 사용했고 여리지만 단단한 느낌의 잔잔한 분위기다. '솔베이의 노래'를 샘플링한 곡이라 익숙하게 다가올 것 같다. 가성과 진성을 오가는, 제가 잘하는 걸 보여드리는 곡이라 애정한다"고 말했다.앨범 전체를 관통하는 메시지로는 '사랑'을 꼽았다. 그는 "사랑이란 게 받아들이는 사람에 따라 다양하지 않나. 제 앨범 안에서 본인의 상황에 맞게 찾아 들을 수 있는 곡이 있었으면 좋겠다고 생각했다. 우리가 살아가는 데 사랑이 없을 수 없지 않나. 사랑을 너무 흔하고 뻔하게 느끼지 말자고 전하고 싶었다"고 강조했다.특히 소녀시대에 이어 솔로로도 오랜 시간 가요계 원톱 자리를 지키고 있는 태연은 "뻔한 말처럼 들리지만 모두가 합이 맞아서 가능한 일이다. 저 혼자서는 이 앨범을 만들 수 없다. 또 팬분들, 제 음악을 들어주시는 분들 덕분에 계속 움직일 수 있다. 그게 제 원동력"이라며 감사한 마음을 전했다. 그러면서 "모든 곡을 타이틀곡이라고 생각하고 만들었다. 기억에 남는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.한편 태연은 이날 오후 6시 '아이앤비유'를 발매한다. 오후 5시부터는 유튜브 소녀시대 채널을 통해 '태연 아이앤비유 카운트다운 라이브'(TAEYEON 'INVU' Countdown Live)를 열고 팬들과 소통에 나선다.