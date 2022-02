YG 대형 그룹 트레저의 타이틀곡 '직진 (JIKJIN)' 뮤직비디오 티저가 12일 공개돼 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.약 26초의 짧은 분량이지만 뮤직비디오 티저인 만큼 타이틀곡 '직진 (JIKJIN)'의 핵심 후렴구와 포인트 안무를 볼 수 있는 영상이다.시작과 동시에 트레저의 폭발적인 에너지에 시동이 걸렸다. 이후 화려한 슈퍼카를 타고 도로 위를 달리는 멤버들의 모습이 시선을 사로잡았다. 거침없는 질주에서 비롯된 속도감이 짜릿한 전율을 선사한 가운데 요시, 아사히, 방예담, 도영, 준규, 소정환이 차례로 등장해 분위기를 한껏 고조시켰다.앞으로 나아가다가 핸들을 꺾는 동작의 포인트 안무, 일명 '드리프트 춤'이 강렬한 인상을 남겼다. 여기에 트레저의 힙한 스웨그가 느껴지는 자유로운 제스처, 대형을 이뤄 펼치는 완벽한 군무는 더욱 다채롭고 완벽해진 트레저의 무대를 예감케 했다.뮤직비디오 티저에 담긴 '직진 (JIKJIN)' 후렴구에는 트레저의 뜨거운 열정이 압축됐다. 댄서블하면서 중독성 짙은 비트 위에 '직진' 'Pedal to the metal' 등 패기 넘치는 노랫말이 강렬한 인상을 남겨 완곡에 대한 팬들의 궁금증과 기대감을 키웠다.'직진 (JIKJIN)' 뮤직비디오는 YG엔터테인먼트가 신인 그룹으로서 역대급 제작비인 5억원을 투입했다고 밝혀 큰 기대를 모으고 있다. YG의 2022년 첫 주자로 나서는 트레저를 향한 애정과 지원 규모를 엿볼 수 있는 지점이다.트레저는 2월 15일 오후 6시 새 앨범 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE' 발표한다. 이보다 2시간 앞서 유튜브서 생중계되는 '카운트다운 라이브'를 통해 팬들과 먼저 만난다. 또 오는 4월 9일과 10일 양일간 서울 올림픽홀에서 데뷔 첫 콘서트를 개최한다.