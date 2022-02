그룹 비비지(VIVIZ)의 트랙리스트가 베일을 벗었다.비비지는 2일 0시 공식 SNS를 통해 첫 미니앨범 '빔 오브 프리즘'(Beam Of Prism)의 트랙리스트 이미지를 선보였다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 '인트로'(Intro.)를 포함해 타이틀곡 '밥 밥!'(BOP BOP!), '피에스타'(Fiesta), '트위트 트위트'(Tweet Tweet), '레모네이드'(Lemonade), '러브 유 라이크'(Love You Like), '거울아' 등 총 7개 곡이 수록됐다.특히 타이틀곡 '밥 밥!'은 라틴풍의 리듬과 디스코가 결합된 하이브리드 팝 댄스 장르의 곡이다. '좋다'는 의미로 사용되는 '밥'을 통해 신나게 리듬을 즐기는 비비지만의 색깔을 표현했다.한편 비비지는 그룹 여자친구 출신 은하, 신비, 엄지가 새롭게 결성한 그룹이다. 첫 미니앨범은 오는 9일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.