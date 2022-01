[스포츠한국 모신정 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 '2022 아이하트라디오 뮤직 어워드(iHeartRadio Music Award 2022)'에서 3개 부문 수상 후보에 올랐다.27일(이하 현지시간) '아이하트라디오 뮤직 어워드'가 발표한 '2022 아이하트라디오 뮤직 어워드' 수상 후보 명단에 따르면 방탄소년단은 '올해의 베스트 듀오/그룹(Best Duo/Group of The Year)'과 '베스트 뮤직비디오(Best Music Video)', '베스트 팬 아미(Best Fan Army)' 부문에 수상 후보로 올랐다. 이들은 '자체 최다 노미네이트' 기록을 세웠던 작년과 동일하게 3개 부문에 이름을 올려 '21세기 팝 아이콘'의 존재감을 과시했다.방탄소년단은 특히 '베스트 팬' 부문에 5년 연속 노미네이트 되어, 5년 연속 수상까지 하게 될지 관심이 쏠린다.'올해의 베스트 듀오/그룹'에는 에이제이알(AJR), 실크 소닉(Silk Sonic), 댄 앤 셰이(Dan + Shay), 마룬5(Maroon 5) 등 글로벌 스타들이 방탄소년단과 함께 후보에 이름을 올려 경합을 벌인다.방탄소년단이 '아이하트라디오 뮤직 어워드'에서 처음 수상한 것은 지난 2018년이다. 2018년 시상식에서 '베스트 보이밴드(Best Boy Band)', '베스트 팬 아미' 부문 상을 받은 방탄소년단은 2019년에 '베스트 팬 아미', 2020년에 '베스트 팬 아미'와 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'로 '베스트 뮤직비디오' 부문을 수상했고, 지난해에는 '베스트 팬 아미'와 'Dynamite'로 '베스트 뮤직비디오' 상을 받았다.'아이하트라디오 뮤직 어워드'는 2014년부터 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최해 오고 있는 음악 시상식이다. 올해 시상식은 오는 3월 22일 미국 로스앤젤레스의 슈라인 오디토리엄(Shrine Auditorium)에서 개최된다.