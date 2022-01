'놀면 뭐하니?+' 토요태가 베일을 벗는다.22일 저녁 6시 25분에 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?+'에서는 유재석, 하하, 미주가 결성한 혼성 그룹 토요태의 데뷔 무대가 드디어 공개된다.공개된 사진 속에는 토요태의 '도토리 페스티벌' 무대 현장이 담겨 있다. 유재석, 하하, 미주는 2000년대 분위기를 연상케 하는 흰색 의상을 착용해 'Still I Love You'의 하얀 겨울 감성을 극대화시키고 있다.지난해 12월 18일 발매한 토요태의 데뷔곡 'Still I Love You'는 히트곡 제조기 블랙아이드필승(라도, 최규성)과 프로듀서 전군이 합작하여 만든 곡. 유재석, 미주의 애절한 보이스 톤과 하하의 감성적인 랩이 미디엄 템포의 멜로디에 녹아들어 사랑만으로 울고 웃었던 그 시절을 떠올리게 만든다.'Still I Love You'는 발매되자마자 음원 차트 1위를 기록하며 인기를 끌었다. 이는 노래 속 유재석, 미주의 감성 내레이션을 활용한 '#스알럽챌린지' 열풍으로 이어졌다. MSG 워너비부터 코요태 신지와 김종민, 조세호, 이광수 등 수많은 스타들이 '#스알럽챌린지'에 참여해 이목을 끌기도.이날 'Still I Love You' 첫 라이브 무대를 선보인 토요태는 한 층 더 짙어진 감성과 케미, 업그레이드된 가창력을 뽐냈다는 전언이다.