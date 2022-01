▶ 이별 슬픔 담은 발라드

[스포츠한국 조성진 기자] 가수 경서가 신곡 '꿈이라면'을 발표한다.21일 오후 6시 뮤직 스토리텔링 프로젝트 'THE M'(더 엠)의 두 번째 타이틀곡 '꿈이라면'이 각종 음원사이트를 통해 공개된다. 프로젝트 'THE M'의 두 번째 주자로는 가수 경서가 나섰다.경서의 신곡 '꿈이라면'은 이별의 슬픔이 비에 씻겨지길 기도하며 차라리 모든 게 꿈이었기를 바라는 여자의 심정을 담은 발라드 곡이다. 사랑하는 연인과 헤어진 후 느끼는 절절한 마음을 그렸다.프로젝트 'THE M'은 그동안 많은 대중에게 사랑받았던 소설, 드라마, 영화 등의 원작을 토대로 만들어진 음악과 이야기를 그림에 담는 시리즈 프로젝트다.지난해 11월 공개된 프로젝트 'THE M'의 첫 타이틀곡 허각의 '작은 온기'는 음원 발매와 동시에 국내 주요 음원 사이트 실시간 차트 상위권에 진입하며 '허각 표 발라드'의 저력을 보여준 바 있다.스토리텔링 디지털 싱글 프로젝트 'THE M'은 '작은 온기', '꿈이라면'에 이어 앞으로도 국내 최정상 보컬리스트들과 함께 다양한 콘텐츠를 선보일 예정이다.