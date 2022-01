그룹 아이브 장원영이 플라잉 요가를 하며 비현실적인 비율을 자랑했다.장원영은 18일 자신의 인스타그램에 "내 자신에게 완전히 집중할 수 있는 시간을 사랑해"(Love the time when I can completely focus on myself)란 글과 함께 플라잉 요가를 하는 사진을 올렸다.사진 속 장원영은 해먹에 매달려 한쪽 다리를 머리 위로 높이 드는 자세를 취했다.비현실적인 다리 길이와 유연한 동작으로 요정 같이 아름다운 비주얼을 뽐냈다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 데뷔곡 '일레븐' 활동을 마무리했다.